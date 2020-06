„Nejnovější statistika dokazuje obrovský dopad pandemie na cestovní ruch v Praze. Potenciálně drtivý je zejména výpadek zahraničních hostů, kteří v metropoli tvoří přes 80 procent návštěvníků,“ zmínil Petr Slepička, pověřený řízením městské „turistické agentury“ Prague City Tourism.

Zavřena je čtvrtina provozoven

Podle podnikatele a šéfa Sdružení Nového Města pražského Jana Adámka zůstává v nejužším „turistickém“ centru momentálně zavřená zhruba čtvrtina provozoven, v kategorii hotelů a restaurací přibližně třetina.

„Neznamená to, že všechny ze zavřených už skončily. Někde se teprve chystají znovu otevřít. Zejména restaurace, které byly zaměřené jen na turisty, ale podle mě nemají šanci. Extrémně tu chybí kupující, což vede k neschopnosti obchodníků platit nájmy, a následně mají problém i majitelé nemovitostí, kteří mají třeba investiční úvěry,“ upozornil Adámek.

V současnosti je Praha ovšem velmi atraktivní pro tuzemské turisty. Těm se nabízí šance projít se v klidu přes Karlův most až na Pražský hrad a neprodírat se přitom davy lidí. Velké pivo v samotném srdci města lze dnes pořídit za donedávna těžko uvěřitelných padesát korun. A i věhlasné michelinské restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise nebo Field Radka Kašpárka zavedly obědová menu.

Návrat do normálu - za tři až pět let

Absenci zahraničních klientů silně pociťují hotely, z nichž některé se znovuotevřením po nucené uzavírce během epidemie ještě vyčkávají. Ceny ubytování šly dolů. Drtivá většina hotelů nyní nabízí dvoulůžkový pokoj se snídaní v rozpětí 800 až 3500 korun za noc.

Hotel Jalta na Václavském náměstí je otevřený od prvního června a majitelé jsou nuceni ho dotovat. „V červnu jsme na méně než desetiprocentní obsazenosti. Dvoulůžkový pokoj momentálně nabízíme za cenu okolo dvou tisíc korun, což je zhruba polovina loňské ceny, svěřil se ředitel pětihvězdičkového hotelu s dlouhou tradicí Daniel Tylinger.

"Věřím, že zájem z ciziny bude pomalu růst a do konce roku se dostaneme na minimálně třicet procent. Více českých návštěvníků čekám hlavně o víkendech. Jistého do budoucna není nic, ale jsem optimista,“ doplnil. Manažer podniku očekává návrat k číslům před krizí za tři až pět let.