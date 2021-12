Vánoce slaví posledních šest let vždy dvakrát. „Prvně se sejdeme s rodinou v Žabovřeskách. Tchýně mi usmaží mého oblíbeného kapra a připraví bramborový salát. Pojím nějaké cukroví. Nejraději mám vanilkové rohlíčky a linecké. Až si rozdáme dárky, tak zabalíme malý skládací vánoční stromek do kufru. Hned po Štědrém dni letíme na Gran Canarii do apartmánu, kde začíná druhý díl Vánoc,“ vysvětluje cestovatel.

Na lyže do zahraničí? Jen s očkováním a v Itálii nově i bez alkoholu

U moře si rozdáváme překvapení. „Nevozíme s sebou obrovské dary, ale jen nějaké malé blbůstky jako plyšáci, autíčka či různé figurky. Jde o to, kdo vymyslí nejoriginálnější dárek,“ upřesňuje.

Rodině k Vánocům nejčastěji věnuje zážitky. „Na Fuerteventuře jsem rodinu vzal na projížďku na velbloudech. Já utíkal před nimi, abych je vyfotil. Na Tenerife jsme zase pluli lodí za delfíny a velrybami. Z výletů pak vytvořím fotodárky, ze kterých mám největší radost,“ dodává milovník Kanárských ostrovů.

Užívá si pěkného počasí

Na Gran Canarii si uživá pěkné počasí. „Beru plavky, abych se mohl koupat v moři. Odpoledne tam bude kolem dvaadvaceti stupňů. Teplotní rozdíl mezi kanárským létem a zimou je kolem deseti stupňů a u nás je to kolem padesáti stupňů,“ vysvětluje cestovatel.

Na leden příštího roku plánuje cestovatelské přednášky o Středozemí v kulturním centru Rubín v Brně. „Povyprávím lidem zážitky ze Středomořských plaveb. Sál převleču jako loď. Publikum vezmu na palubu a společně proplujeme Benátky, Zadar, Rhodos, Malorku a Nice. Simulujeme loď včetně toho, že hostům říkám, ať se nenahýbají přes palubu, nezvrací, aby to bylo co nejvíce autentické,“ sděluje přednášející.

Asie je úžasná. Snímky cestovatelů slouží jako milostný dopis

Dokumentarista na poznávací cesty vyráží převážně letecky. Říká, že letiště je brána do světa, ale i vstupem k nám. Chce lidem dokázat, že do světa se dá létat levně i z Brna. „Je to sice s přestupem, ale dá se to. Záměrně si vybírám levné letenky, abych inspiroval k cestování další lidi, aby se nebáli poznávat cizí místa. Na Kanáry se dá dostat i za devět eur,“ tvrdí průzkumník.

Na příští rok si už koupil tři letenky. „V březnu letím do Jordánska, v květnu do Portugalska a v září na Korsiku. Chci dokončit průzkum těchto míst. Průměrná cena jedné letenky je kolem třiceti eur,“ vyčísluje cestovatel.

Navštívil všech devět ostrovů

Jako jeden z mála Čechů byl na všech devíti Kanárských ostrovech. Krom turisticky známé Gran Canarie, Tenerife, Lanzarote a Furteventury navštívil sopečné ostrůvky La Graciosu a Isla de Lobos. Poté La Palmu, La Gomeru a El Hierro. K srdci mu nejvíce přirostl ostrov La Palma. „Jsou tam krásné přírodní divy, kanony a propasti s nádhernou zelenou přírodou, kde pěstují banány a další plodiny,“ popisuje dobrodruh.

Dvě na cestě: Je praktické, když alespoň jeden má sílu táhnout to dál

Ostrovy spojuje Brňan ze Žabovřesk s příběhy a píše o nich povídky. Napsal čtrnáct knih. Uspořádal osmašedesát výstav, z toho jedenáct na brněnském letišti, které zhlédlo přes tři miliony lidí. Vytvořil 350 fotoobrazů.

Baví ho spíše objevovat než cestovat. Zajímá se o středoevropské dějiny, bitvy a kulturu. Před pěti lety se například vydal po stopách maltézksých rytířů.