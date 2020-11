Týden prázdnin navíc, který rodinám s dětmi nadělila uzavřením škol a prodloužením volna Čechům Babišova vláda, nechce citelná část Čechů trávit doma, kde od tohoto týdne platí tvrdá omezení. Mnoho desítek tisíc jich chce vyrazit za hranice, kde jsou omezení daleko mírnější.

Podle neoficiálních informací velká část z nich míří do Rakouska, tradiční podzimní destinace, téměř vyprodané jsou ale i zájezdy do Tuniska, kam stále mohou i Češi bez testů, nebo do Egypta. Dobré prodeje hlásí cestovky i v případě dalších destinací, jako je Zanzibar, Kanárské ostrovy nebo Karibik. Neoficiální informace potvrdila včera Deníku i Asociace cestovních kanceláří.

„V okamžiku, kdy rozhodnutím ministerstva školství dvěma dny prázdnin navíc vznikl ucelený týden volna, tak se spousta rodin rozhodla, že raději odjede z Česka a užije si podzimních prádnin,“ řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Naštestí lockdown, který je v tuto chvíli vyhlášený, neuzavřel hranice. A my jako cestovní kanceláře nemusíme zájezdy rušit a lidé je mohou zatím bez jakýchkoli problémů absolvovat,“ uvádí Papež. „Zájem je opravdu nadstandardní, tedy v porovnání s letošním rokem,“ říká Papež. „Letadla, která směřují do Tuniska a do Egypta, jsou vyprodána,“ dodává.

Jeho slova potvrzuje i provozní ředitel cestovní kanceláře Blue Style Ondřej Rušikvas. „Zájezdy na Džerbu a tuniskou pevninu tuto sobotu jsou téměř vyprodány,“ uvádí Rušikvas. Velký zájem je podle něj i o Egypt, kde jsou v ceně zájezdu Blue Style koronatesty jak pro cestu tam, tak i zpět.

Do Vídně a k jezerům

Vedle severoafrického moře zamíří tisíce Čechů příští týden často právě do Rakouska. Podle Papeže vedle Vídně, kam se tradičně v tuto dobu jezdí na výstavy výtvarného umění, především k rakouským jezerům, jak v Alpách, tak k Neziderskému jezeru na východě země. Signály o velkém zájmu Čechů potvrzuje i to, že mnohé českou klientelou oblíbené penziony ve Vídni už mají téměř vyprodané pokoje.

Situace se ale z hlediska koronavirové nákazy komplikuje i v Rakousku, včera devítimilionová země poprvé zaznamenala dva tisíce pozitivních testů za den. Včerejší české číslo se ale už blížilo patnácti tisícům nakažených, tedy na počet obyvatel téměř sedmkrát tolik.