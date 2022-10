Za rok 2021 žraloci zaútočili bez provokací na lidi ve třiasedmdesáti případech, po provokaci zase v devětatřiceti případech. Celkově sto dvanáct útoků je poměrně nízký počet vzhledem k tomu, kolik lidí se jen za léto vykoupe v moři po celém světě.

Na druhou stranu portál CNN uvádí, že žraločí útoky nejsou nemožné. Dospívající dívka Addison Betheaová byla nedávno vážně zraněna, když ji žralok napadl ve vodách poblíž Mexického zálivu na Floridě.

V červenci se také udály dva útoky na turisty v Egyptě.

Poznat terén a neplavat večer

Nejlepším způsobem, jak čelit strachu ze žraloků je připravit se na útok. Jako první krok je nejlepší poznat vodní prostředí, ve kterém se budete nacházet, a zjistit, jaká je v něm pravděpodobnost střetu se žralokem. Měli byste se vyhnout ústí řek, jelikož jsou tyto kalné vody oblíbené u býčích žraloků, kteří s velkou pravděpodobností mohou zaútočit na lidi.

Přežili útok žraloka, pumy i medvěda. Z detailních vyprávění lidí mrazí

„Mnoho útoků se vyskytuje v ústích řek, kde je v řece bahno a další materiál - lidé si perou oblečení, lidé se myjí,“ řekl odborník na žraloky bývalý předseda britské organizace Shark Trust and Shark Conservation Society Richard Peirce. Rovněž radí, že je dobré vynechat oblasti, kde probíhá rybolov, který přitahuje pozornost žraloků.

Pokud se nechcete setkat se žralokem, neměli byste ani plavat v moři příliš brzy ráno či příliš pozdě večer. Ve vodě by plavci také neměli nosit lesklé předměty. V kalné vodě si totiž žralok může myslet, že lesk je znamením jídla. Zcela nejdůležitější radou je pak následovat své instinkty.

Intenzivní oční kontakt

Co ale dělat, když už se s dravcem setkáte? Nepanikařte, i tak se můžete zachránit. „Nezačínejte kolem sebe cákat - jen vzrušíte, podněcujete a povzbudíte žraločí zájem,“ řekl Peirce. Živočicha pak přímo zvete k tomu, ať přijde na průzkum. Místo toho je třeba se snažit o oční kontakt. „Pokud se celou dobu otáčíte a stojíte čelem k němu, zatímco kolem vás krouží, nebude to pro něj ani z poloviny tak pohodlné, jako když se bude moci připlížit zezadu,“ míní odborník.

Co dělat, když potkáte medvěda? Každý krok je zásadní

Podle dalšího experta je nejlepší nasměrovat tělo směrem k zvířeti a pak couvat ke břehu. Pokud na žralokovi poznáte, že chce zaútočit, je třeba se ve vodě co nejvíce zvětšit. Naopak, pokud zvíře jen proplouvá, tak je lepší se stočit do klubíčka.

Video: Jak dle odborníků přežít útok žraloka

Zdroj: Youtube

Pokud člověka žralok napadne, je třeba se bránit. Nejlepší je kopat, dát pěstí do nosu i do žáber. Vše co má plavec v tu chvíli u sebe, by měl použít jako zbraň. Ať to jsou brýle na potápění nebo třeba podvodní kamera.

Bílí, býčí a tygří žraloci tvoří trojku, u které je velká pravděpodobnost útoků. Bílý žralok jakožto nejnebezpečnější druh může i jedním kousnutím přivodit smrt ztrátou krve. Staré studie naznačují, že je přitahují jasné barvy a často útočí na tuleně, je dobré se jim vyhnout. Celosvětovému žebříčku útoků podmořských predátorů vévodí Spojené státy s Floridou v čele, pak Austrálie a Jihoafrická republika.