Něco málo o historii

Unikátní Lednicko-Valtický areál o rozloze 250 kilometrů čtverečních se rozprostírá mezi dvěma malebnými jihomoravskými obcemi Lednice a Valtice a kromě své velikosti je zajímavý také krajinnými prvky, které vycházejí z anglických parků. V areálu mohou návštěvníci obdivovat množství staveb od zámeckých budov, přes zahradní domky, skleníky s exotickými rostlinami až po jednotlivé sochy a sousoší, které dotváří atmosféru celku. Zámecké budovy v Lednici a Valticích byly od roku 1249 majetkem starobylého rodu Lichtenštejnů, který panství vlastnil téměř po sedm století.

Původně renesanční zámek Lednice získal barokní ráz při rozsáhlé přestavbě na konci 17. století, kdy do jeho vzhledu zasáhli architekti zvučných jmen, jako Domenico Martinelli či Jan Bernard Fischer z Erlachu. Ve Valticích stával původně gotický hrad, který byl později přestavěn na renesanční zámek a do dnešní podoby byl upraven spolu s lednickým zámkem.

Ze současnosti

Zámek Lednice je v současnosti atraktivní zejména pro turisty se zájmem o historii. Spolu se zámeckým parkem a zahradami tvoří úžasný komplex, který patří k nejúžasnějším ve střední Evropě a řadí se k vrcholným projevům romantismu. Okouzlí vás unikát, který vznikl za pomocí přírody a lidského přičinění. Šlechtická sídla obklopena parky, zahradami, rybníky, řekami a lesy doplněná řadou soch, kolonád a kaplí vás pohltí do svého časoprostoru a už se nebudete chtít vrátit domů. Stačí si vybrat jeden z několika okruhů a pak již jen poslouchat zkušeného průvodce. Základní/hlavní prohlídkový okruh je určen jako bezbariérový i pro vozíčkáře. Pro rodiny s dětmi je jako stvořený zámecký park.

Po celém Lednicko-valtickém areálu jsou různě roztroušené nejrůznější působivé stavby. Navštívit můžete Apollónův chrám, Belvedér, Dianin chrám, Hraniční zámeček, Janův hrad, Kapli sv. Huberta, Kolonádu na Rajstně, Lovecký zámeček, Maurskou vodárnu, Akvadukt, Minaret, Obelisk, Rybniční zámeček, Tři Grácie, Zámeček Lány a Zámeček Pohansko.

Mezi nejzajímavější a turisty nejvíce vyhledávané patří určitě Minaret. Rozhledna se nachází v parku asi 2 km severně od zámku, takže se návštěva dá spojit i s krásnou a velmi příjemnou procházkou. Dále pak Janův hrad, umělá napodobenina gotické hradní zříceniny, se nachází nedaleko zámku a pří cestě k ní minete Lovecký zámeček, další velmi pěknou stavbu areálu. Kdo je na chůzi moc unavený se může nechat svézt lodičkou nebo využít koňské spřežení.

Za vínem do Valtic

Valtice jsou zase jako stvořené pro milovníky vína. Ne nadarmo se říká, že jsou hlavním městem vína. Ve sklepeních barokního valtického zámku se nachází Salon vín, kde lze celoročně zhlédnout i přechutnat expozici sta nejlepších vín České republiky. Salon vín je totiž zároveň naše nejvyšší a největší soutěž vín, jejíž vítězové každoročně získají čestné místo ve zrekonstruovaném sklepení valtického zámku.

Vínamilovní návštěvníci tak mají možnost naše nejlepší vína ochutnat na jednom místě a v důstojných podmínkách a zároveň se dozvědět všechny podstatné informace o každém vystaveném víně i jeho výrobci. Na výběr máte buď z tzv. volné, tedy samostatné degustace, nebo několika typů programů řízených profesionálním sommelierem, který poradí nejen s výběrem toho, co ochutnat, ale přispěje i zajímavým vyprávěním o každém vzorku. Zachutná-li vám některé z degustovaných vín, můžete si láhev na místě také zakoupit jako zásobu do archivu, skvělý dárek nebo stylový suvenýr.

Kromě vína je součástí sklepních prostor Salonu vín také naučná expozice o našem vinařství a vinařských oblastech, takže zde lze strávit několik příjemných hodin ve společnosti ušlechtilého nápoje a v neposlední řadě se také krásně ochladit, protože je tam opravdu příjemně. Kdo bude po degustaci unaven, může si zajít odpočinout na prohlídku zámku nebo do zámeckých zahrad. A absolvovat to můžete každý rok a nemusíte se bát, že uvidíte a zažijete to samé, protože s novým rokem přichází i nová kolekce Salonu vín. I ta nová je třeba ochutnat a v atmosféře Valtic je to prostě nejlepší.

Na kole i pěšky

Na své si v jihomoravské oblasti přijdou nejen obdivovatelé kulturních a historických památek, ale i milovníci čisté přírodní krásy, ať už se jedná o pěší turisty či cyklisty. Každému, kdo se chce něco nového dozvědět a zároveň se obdivovat vinařské krajině, je určena naučná vinařská stezka Valtice. Je středně náročná a s délkou pěti kilometrů vhodná spíše pro pěší turisty. Cyklisté ji mohou využít jako jeden ze svých dílčích cílů, nebo jen jako odpolední projížďku. Trasa je značená a vybavená informačními panely. Naučná stezka začíná v těsném sousedství valtického zámku přímo na náměstí.

Odtud vede stezka přes zámecký areál do rozsáhlých valtických vinic. Zde se dozvíte to nejpodstatnější o celoročních pracích ve vinohradech. Na nejvyšším místě naučné stezky, na kopci Reistna nad Valticemi, se vám z romantické kolonády naskytne jedinečný pohled na celý Lednicko-valtický areál. Odtud pokračuje cesta vinicemi s několika dalšími zastaveními až k budově Střední vinařské školy a dále zpět do historické části města. A jak jinak zakončit procházku nebo projížďku než v některém z řady vinných sklepů.

Více informací najdete na webových stránkách www.vinazmoravyvinazcech.cz nebo na www.salonvin.cz.