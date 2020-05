Šumperský klub SK - D.V. Šumperk objíždí celou Českou republiku a zanechává za sebou skvělé výsledky.

Členky šumperského klubu SK - D.V. Šumperk sbírají úspěchy. | Foto: Veronika Malá

První víkendové závody v únoru proběhly v Kutné Hoře, odkud si naše děvčata odvezly 2 zlaté. V nejmladší kategorii zlato získala Charlota Veronika Ferencová. V kategorii 7-8 let si finále skupiny A vybojovala Klára Štěpánková a ve stejné skupině získala Leila Ferencová skvělé 5. místo. V kategorii 11-12 let zlato obhájila Sofie Piterková. V nejstarší kategorii 15-20 let si finále ve skupině A vycvičila Dominika Hanáčková.