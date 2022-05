Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Moravské Toskánsko je ráj na zemi

Čtenář reportér Čtenář

„Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Jen se na to podívej, vidíš to? To není země, to je zahrádka. A jestli máš srdce, tak to musíš cejtit.“Znalci jistě poznali slova MUDr. Skružného (Rudolf Hrušínský) z úspěšné české komedie Vesničko má středisková, kterými promlouval ke svému psímu kamarádovi Karlu von Banhof. Za krásné putování velmi děkujeme Krlu Machylovi z Hranic.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Bukovanský mlýn, možnosti ubytování. | Foto: Karel Machyl