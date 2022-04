Dobročinnou akci se rozhodlo podpořit a svá díla bez nároku na honorář daruje více než třicet umělců:

Benefiční výstava na pomoc UkrajiněZdroj: reprofoto Městská knihovna ŠumperkJan Barančík – Lubomír Bartoš – Jan Byrtus – Michal Cikryt – Alena Crhonková – Veronika Fousová – Renata Grauová – Guna Halama Leite – Jiří Hauschka – Günter Hujber – Tomáš Janíček – Hana Janíčková – Jaromír 99 – Eva Karásková – Aleš Kauer – Nikola Kočí – Ondřej Kotinský – Miroslav Koval – Anežka Kovalová – Věra Kovářová – Dagmar Koverdynská – Romana Krestýnová – Jiří Krtička – Jaroslav Minář – Michal Navrátil – Ivo Netopil – Michal Ožibko – Josef Pavlíček – Zdeňka Rambousková – Pavel Ramert – Anna Stejskalová – Irena Šafránková – Jindřich Štreit – Martina Trchová – Petr Válek – Milan Valenta

Jejich díla si můžete prohlédnout, zakoupit, a tak pomoci od 2. dubna do 1. května v šumperském muzeu od úterý do neděle neděle od 9 do 17 hodin.

Děkujeme za velkorysou podporu všem umělcům a v případě již zesnulých autorů jejich dědicům.

Kamila Šeligová,

Městská knihovna T. G. Masaryka, Šumperk

