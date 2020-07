K dalším zahraničním hostům patří americký kytarista Bernard Allison, rakouský bluesový písničkář Hans Theessink, fenomenální maďarský harmonikář Mátyás Pribojszki s big bandem nebo jako objevy americký bluesový písničkář Jontavious Willis a chicagský kytarista a zpěvák Corey Dennison.

Z České republiky a Slovenska zahrají například Luboš Andršt Blues Band s Peterem Lipou, November 2nd, Band of Heysek, Charlie Slavík Revue feat. Steve Walsh nebo Marek Hlavica. Vstupenky v limitovaném počtu budou k dostání od 24. června od 14 hodin v síti GoOut a na pokladně Domu kultury.



„Jako festival, propagující už pětadvacet let hudbu s tak hlubokými kořeny ve Spojených státech jsme měli přípravu letošního „koronavirového" ročníku značně ztíženou. Jsme si nicméně jisti, že festival v podobě, v jaké jej nyní představujeme, proběhne. Věřím, že udržíme tradici akce, která v minulosti

zaznamenala jen skutečně velmi výjimečné programové změny,” říká na úvod ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Základ festivalového programu byl hotový již před před vypuknutím koronavirové krize. „Poté, co koronavirus dobyl nejen Evropu, ale zejména Ameriku, jsme museli řadu programových bodů zrušit nebo přesunout na příští léta,” líčí festivalový booking agent Štěpán Suchochleb. “Domnívám se, že se nám i přes nelehkou situaci podařilo sestavit velmi lákavý program, který představí jak legendy našeho žánru, tak zcela čerstvé objevy a přísliby do budoucna,” zdůrazňuje dramaturg přehlídky Ondřej Bezr a dodává: „Letos jsme výjimečné kladli důraz i na domácí scénu. Nejen proto, že si o české muzikanty naši pravidelní návštěvníci říkají, ale i z toho důvodu, že jsme chtěli českou bluesovou scénu po dlouhých měsících karantény podpořit.”

Z tohoto důvodu jsou oba hlavní doprovodné koncerty, tedy páteční odpoledne v H-klubu a sobotní Tematické odpoledne v Domě kultury sestaveny bez výjimky z domácích zdrojů a proto jsou také zařazeni domácí účinkující do večerních koncertních maratonů.

A jaké hudební osobnosti tedy vystoupí na třech hlavních festivalových večerech? Slidekytarista Lil' Ed Williams s kapelou The Blues Imperials opakovaně zvítězili nebo byli nominovaní v cenách Blues Music Awards a do České republiky přijíždí jako představitelé moderní podoby chicagského blues. John Primer,

kytarista a zpěvák z Chicaga, někdejší člen doprovodné kapely Muddyho Waterse, má zkušenost i s českýmimuzikanty. „S jeho kapelou si zahráli Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý, když jako zatím jediní domácí zástupci koncertovali na Chicago Blues Festivalu,” doplňuje Ondřej Bezr.

V čele vlastní formace Funk Assembly přijede do Šumperka Pee Wee Ellis, funkový, jazzový a rhythm & bluesový saxofonista a bandleader. „Jde o někdejší oporu legendární dechové sekce kapely Jamese Browna z druhé poloviny 60. let a poté dlouholetého blízkého spolupracovníka Vana Morrisona,”dodává Ondřej Bezr.

V Šumperku se také při jednom koncertu sejdou na pódiu dvě česko-slovenské legendy: Luboš Andršt Blues Band a Peter Lipa, kteří tak obnoví dnes již de facto neexistující kapelu, jejíž debutové album Blues z lipového dřeva z roku 1984 bylo vlastně první českou bluesovou deskou. V rámci tohoto vystoupení

bude pokřtěna biografická kniha Luboše Andršta a Ondřeje Bezra Ještě hraju vestoje. Role kmotra se ujme další česká legenda Michal Prokop, který samozřejmě také zazpívá.

Toto setkání legend nebude jediné. Společně vystoupí také pianista a varhaník Bruce Katz a harmonikář Giles Robson. „Bruce Katz hrál na bluesové scéně snad s každým, je držitelem mnoha ocenění i nominací; mj. i za loňské společné album s Joem Louisem Walkerem a právě harmonikářem Gilesem

Robsonem,” říká Ondřej Bezr.

Kytaristu Bernarda Allisona čeští fanoušci dobře znají, poprvé zde vystoupil v mládí jako host v programu svého slavného otce Luthera Allisona v Praze na samém začátku 90. let. Rakouský bluesový písničkář Hans Theessink je milovníkem dřevních bluesových stylů i hudebních nástrojů, na Blues Alive poprvé koncertoval již v roce 2003. V čele big bandu, který dodá jeho hudbě široký sound a mimořádný švih, dorazí do Šumperka fenomenální maďarský harmonikář Mátyás Pribojszki. Formace nese název Jumping Matt and his Combo feat. Custom Big Band.



Šumperku nebudou chybět ani mladé objevy - například třiadvacetiletý bluesový písničkář z americké Georgie Jontavious Willis. „Jde o jednu z osobností, o kterých se v posledním roce na světové bluesové scéně nejvíc mluví. Jeho album Spectacular Class bylo letos nominováno na cenu Grammy v kategorii tradičního blues,” zdůrazňuje Ondřej Bezr.

Na Blues Alive přijede také Corey Dennison Band, nominovaný několikrát na Blues Music Awards. „Představuje jednu z nejsledovanějších akvizic chicagské

scény za posledních pět let, v čele s vynikajícím robustním kytaristou a zpěvákem Coreym Dannisonem,” uzavírá Ondřej Bezr.

„Vzhledem k situaci jsme nemohli letos přihlédnout k přáním návštěvníků z loňské ankety. Věříme, že se nám podaří hudebníky minimálně z první desítky přivézt na některý z dalších ročníků,” dodává ještě ředitel festivalu Vladimír Rybička.



Vstupenky v limitovaném počtu budou v prodeji od 25. června od 14 hodin, v síti GoOut a na pokladně Domu kultury. Více informací najdou zájemci na www.bluesalive.cz a festivalovém profilu na Facebooku.

Blues Alive je největší mezinárodní festival svého žánru ve střední Evropě. Za 25 let své existence se propracoval k pozici světově uznávané přehlídky, respektované i v kolébce bluesové hudby, Spojených státech amerických. To se potvrdilo vloni, kdy Blues Alive získal od americké The Blues Foundation,

zastřešující organizace svého žánru, nejvýznamnější ocenění, které může nehudebník získat, Keeping The Blues Alive Award. Zástupci organizátorů festivalu je osobně převzali v americkém Memphisu.

Blues Alive od svého začátku v roce 1996 představuje jak absolutní legendy blues, tak jeho současné největší hvězdy, ale vyhledává doma i v zahraničí také čerstvé objevy. Soustřeďuje se nejen na tradiční provedení bluesové hudby, ale i na nejrůznější výboje, hledačské projekty na bázi blues a hudbu, která s blues souvisí v druhém plánu. To vše s cílem pro české, ale už i zahraniční posluchače, jichž se do Šumperka o festivalovém víkendu sjíždí stále více, přinést relevantní informaci o aktuálním stavu blues, které je kořenem celé současné populární hudby.

Štěpán Suchochleb