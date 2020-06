Podle chování souprav řidiči často poznají, že náklad vozidlo zatěžuje tak, že může dojít k nehodě. A ono skutečně dochází. Jsou případy i zranění jiných účastníků provozu. Dobrou zprávou bylo, že policisté a jiné kontrolní orgány se budou bezpečností na silnicích věnovat zvýšeným dohledem na dopravce zmíněného dřeva.

Výsledky kontrol jen potvrdily, že k přetěžování souprav dochází, někteří řidiči používají záchytné pásy, „kurty“ již poškozené a jejich funkce je výrazně omezena. Jindy je dřevo nedostatečně uloženo a hrozí sesypání a vážné nehody. Často je na mobilních vahách zjištěno přetížení vozidla, toto poškozuje povrch vozovek a narušuje pevnost krajnic.

Bývá zvykem, že řidiči tvrdí, že přetěžují vozidla, nestíhají upevnit náklad z důvodu, že jsou nuceni k velkému množství odvezeného materiálu. Kde je pravda se nedá zjistit, platí však, za dopravu zodpovídá řidič a k porušování pravidel nemá právo ani majitel vozidla, nebo vedoucí pracovník. Za nedostatečné upevnění, využívání poškozených úchytů však může jen řidič.

Když je nejhůř, má právo jízdu odmítnout a v době telefonů je to velmi snadné vyřešit. Dá se říci, že jde spíše o výmluvy a často snahu řidičů o vyšší výdělky. My občané to vidíme ve zprávách díkykamerám ve vozidlech.

Někdo by se mohl zeptat, je to problém nový, nebo to tu bylo i v minulosti. My řidiči kolem lesů si pamatujeme, že kulatina se naložila v lesích a byla převezena do nejbližší pily. Pila bývala téměř v každé vesnici. Vozidla se pohybovala po silnici jen krátce. Navíc si pamatuji ještě vozidla pocházející z války, předělaná pro tyto účely.

To není podstatné, šlo o vozidla s nosností kolem pěti tun a přívěs s posuvným podvozkem, podle délky kulatiny. Vozidla nahradila naše známá Praga V3S s přívěsy a upravená pro nakládky a vykládku pomocí navijáků. Tato vozidla byla velmi dobrá na tehdejší dobu. Vysoká průchodnost, váha dovolovala jezdit po lesních mostech, tehdy dřevěných a skromná výbava kabiny postačovala na krátké vzdálenosti uspokojit potřeby řidičů. Vojenští řidiči z této doby to potvrdí.

Vozidla doplnila Škoda, dovolovala jízdu tří pomocníků při nakládce. Vozila, měla větší únosnost, také přední náhon. Další vylepšení bylo zavedením do provozu vozidel T 138, nebo T 148. V této době došlo k výraznému zvýšení nosnosti i prostoru pro nakládku. Vozidla byla pomalá a přetěžování si nějak řidiči nedovolovali. Asi to hlídali i tehdejší polesní.

Vozidla byla garážována v Bukovicich, také v Javorníku a Nýznerově. Z garáže do lesa a na pilu bylo velmi blízko. V té době se o řidičích na svozu dřeva mluvilo jako o odbornících za volanty svých vozidel a právem jsme si jich vážili. Pamatuji si i tehdejší technické prohlídky vozidel. Připravená vozidla s nástřikem barvy, vše perfektně připravené a závady jsme zjišťovali jen velmi zřídka. Dokonce bych řekl, elita mezi řidiči nákladních vozidel.

Dnes potkáváme na silnicích vozidla zahraničních značek, kabiny s naprosto perfektní výbavou, jako u dálkové dopravy. Ptát se, jestli to není zbytečné, není na místě. Vzdálenosti, na jaké se kulatina převáží, jsou opravdu velké. Pohodlí je na místě. Vozidla jsou vyrobena na dálkovou dopravu, jsou schopná jezdit velkými rychlostmi, mají také velkou nosnost, přívěsy jsou vícenápravové a tak má souprava hmotnost desítky tun.

Zde se není čemu divit, že se přetížením ušetří spousta peněz i času. Jen dodám, místa pro nakládku kulatiny na vagony se omezila, asi není dostatek vagonů a to vše situaci ovlivňuje.

Mluvit o vozidlech z jiných krajů je zbytečné. To je záležitost provozovatelů lesů. Pro nás je to jen kamínek do mozaiky příčin nehod a důvod k obavám z těchto vozidel na silnicích.

Pro nás uživatele silnic by situace měla být varováním před nebezpečím. Často jsou na vozidlech rozsvícené varovné majáky. Pro policisty návodem, kde je potřeba zvýšený dozor nad dopravou. Kontrolu na taková vozidla budeme schvalovat určitě víc, než ukrytou hlídku s radarem na konci obce, u školy, kde nejsou žáci a na místech předpokládaného úspěchu při udělování pokut. To je ale na policistech, jak si práci rozdělí a kde jsou potřebnější.

Vzkaz řidičům s kulatinou: Uznáváme vaši náročnou práci a vážíme si ji, nenechejte si to kazit nezodpovědnými kolegy. A my řidiči, naše autíčko se snadno ovládá, takový kolos se dřevem je opravdu náročné zvládnout, buďme ohleduplní a vše bude dobré. Šťastnou cestu a spokojený návrat domů.

Bohumil Poulíček