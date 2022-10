Dle mé víkendové zkušenosti cestujícím prodá průvodčí motorové jednotky v barvách Pardubického kraje jízdenku pro celou trať až do Šumperka, kterou provozují výhradně ČD.

Nový dopravce nabízí namísto vlaku Českých drah s letitou elektrickou lokomotivou a vagony z bývalé NDR nazývané Honeckerova pomsta jen moderní, ale motorové jednotky, aby cestující nemuseli v Králíkách přestupovat. Rozhodli o tom zastupitelé Pardubického kraje, když na deset let svěřili společnosti Leoše Novotného provoz na tratích z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora s odbočkou z Dolní Lipky do Hanušovic.

Leo Express usnadní také cestování do největšího resortu v Pardubickém kraji na Dolní Moravě. S novými vlaky nasazuje nedotované autobusy z Lichkova a Králík do Dolní Moravy.