Narodil se v Tel Avivu a studoval na Rubinově akademii hudby v Jeruzalémě. Roku 1994 se odstěhoval do Británie a věnoval se studiu na Essexské univerzitě. O čtyři roky později se stal členem skupiny The Blockheads a s vystupováním v ní pokračoval i po smrti jejího frontmana Iana Duryho. Roku 2007 hrál na albu hudebníka Roberta Wyatta a rovněž spolupracoval se skupinou Pink Floyd na jejím patnáctém albu The Endless River (2014).

Mezi další významné spolupráce patří například i hraní s Paulem McCartneyem, Robbiem Williamsem, Sinead O´Connor a The Water Boys.

Pokud máte rádi jazz, doporučujeme si do diářů zapsat datum pondělí 30. ledna, kdy od sedmi večer uslyšíte v Domě kultury Šumperk mimořádně kvalitní jazzové skladby. Vstupenky v předprodeji seženete za 250 Kč, v den konání poskočí o padesát korun. Víceinformací najdete na www.dksumperk.cz a www.smsticket.cz.

Autor: Michaela Horáková