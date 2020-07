Již od prvních koncertů a hudebních přehlídek se skupina řadí mezi špičku daného žánru, což i několikrát potvrdila výhrou v soutěži Porta. Má za sebou přes 4000 koncertů u nás i v zahraničí, získala také Zlatou Portu za dlouholetou činnost ve folku. V USA byla dokonce dvakrát oceněna za nejlepší neamerické bluegrassové album v letech 1989 a 1990.

Za těch padesát let souborem prošla řada předních muzikantů, kteří patří mezi to nejlepší, co český bluegrass může nabídnout. Ať už je to Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas, Zdeněk Kalina nebo Jan Máca.

Kapela si léty vypracovala svůj vlastní osobitý styl a hraje převážně vlastní písničky, které napsali bývalí i současní členové kapely Robert Křesťan a Jiří Pola. Během vystoupení zazní nejen poutnické hity Panenka, Pojďme se napít a Hotel Hillary, ale i novinky z jejich aktuálního šestnáctého alba Stíny na střechách.

Koncert bluegrassové a country kapely Poutníci se koná ve čtvrtek 30. července od sedmi večer na Pavlínině dvoře v centru Šumperka, v případě špatného počasí by se přesunul do velkého sálu domu kultury. Vstupné na slavnostní večer je 150 korun v předprodeji, v den akce lístek podraží o čtyřicet korun. Více informací a online rezervace vstupenek na www.dksumperk.cz a www.poutnici.cz.

Michaela Horáková