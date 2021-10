Čtenáři ze Šumperku výletují v Praze: Karlův most a okolí

FOTOGALERIE/ Karlův most, Staroměstský orloj, Letenské sady či nábřeží Vltavy. To jsou jen některá z míst, díky kterým byla Praha letos zvolena vůbec nejkrásnějším městem planety. V žebříčku magazínu Time Out bylo na druhém místě se umístilo Chicago. Snímky nám poslala šumperská fotografka Lenka Hoffmannová. Velice děkujeme.

Karlův most a okolí. | Foto: Lenka Hoffmannová