Po několika týdnech, po které nemocnice odkládaly kvůli přítomnosti koronaviru plánované operace, se situace začíná vracet do běžného režimu. Také do šumperské nemocnice se tak postupně vrací pacienti k plánovaným zákrokům. Mnohdy se tyto operace neobjedou bez krevní plazmy. Dárců však právě kvůli koronaviru v posledních týdnech ubylo. Přitom právě plazma bude v budoucnu možná důležitá i pro léčení diagnózy COVID19. O tom všem jsme si povídali s primářkou hematologicko-transfúzního oddělení Marii Urbánkovou.

Paní primářko, v posledních týdnech jsme byli svědky toho, jak dokáže strach z nové neznámé nemoci paralyzovat celou společnost. Jak se tento problém projevil u dárců plazmy u vás v nemocnici?

V posledních týdnech se počty dárců snížily asi o třetinu. Naši dárci jsou stateční, ale některé z nich mohla postihnout karanténa, nebo byli v kontaktu s někým, kdo se nacházel v rizikové oblasti, nebo jednoduše musejí hlídat malé děti, protože jsou ještě stále zavřené školy a školky. Proto jsme si dovolili oslovit všechny naše zaregistrované dárce a odezva byla až nečekaně vstřícná. Všichni, kdo byli schopni, přišli plazmu darovat. Za to jim patří velký dík a uznání.

Jak probíhá proces darování plazmy v době, kdy je areál nemocnice uzavřen? Budova samotná, kde odběry probíhají, je přímo v areálu nemocnice. Jak se k Vám dárci dostanou?

Není to nic složitého. Z důvodů bezpečnosti jejich vlastní i zdravotnického personálu prochází dárci u hlavního vchodu kontrolním bodem, kde sdělí, že jdou darovat plasmu. Je jim změřena teplota a formou dotazování je prověřeno, zda nebyli v jakémkoli rizikovém kontaktu. Na oddělení ještě dárce vyplní krátký dotazník. Samotný odběr už pak probíhá standardním způsobem.

Změnila se spotřeba plazmy a výrobků z plazmy nějak výrazným způsobem v době, kdy se naše nemocnice musela vnitřně transformovat, aby vyhověla případnému náporu pacientů s COVID19?

Spotřeba plazmy nezaznamenala v uplynulých týdnech nijak výrazný pokles. Je potřebná při mnohých běžných lékařských úkonech. Proto bychom rádi také touto cestou pozvali i nové dárce, kteří by chtěli pomoci právě v této nelehké době.

Jak je zajištěna bezpečnost dárců a také příjemců plazmy?

Jak jsem již zmínila, každý dárce prochází základním vyšetřením při příchodu do areálu. Před odběrem pak vždy podrobným vyšetřením krve. Nově také každému našemu dárci děláme vyšetření na přítomnost COVID19 pomocí rychlotestu. Dárci to vítají a i my jsme nesmírně rádi, že jim tuto možnost můžeme nabídnout.

V poslední době se mluví o plazmě lidí, kteří úspěšně překonali koronavirovou infekci jako o jednom z možných léků proti COVID19. Jak se na tuto možnost díváte z Vašeho odborného hlediska?

Vidím tuto cestu jako velmi nadějnou. Rádi bychom se do procesu testování této metody zapojili. Potřebovali bychom pro to samozřejmě vstřícnost dárců, kteří nemoc úspěšně zvládli. A také kvalitní testovací přípravky, které by odhalily kvantitativní hodnoty protilátek u konkrétního dárce. Z výzkumů vyplývá, že ne každý, kdo infekci prodělá, je vybaven protilátkami stejně.

Můžeme ještě na závěr shrnout, za jakých podmínek mohou dárci u vás v centru plazmu darovat?

Dárce musí být zdravý, vážit aspoň 50 kilogramů a musí dlouhodobě pobývat v České republice a mít platné zdravotní pojištění. Podmínkou dárcovství krevní plazmy je také věková hranice od 18 do 65 let. Na odběry se k nám lze velice jednoduše „objednat“ na telefonním čísle 800 500 005 nebo emailem hto@nemocnicesumperk.cz. A věřte, že zejména teď budeme rádi za každého nového dárce.

Nemocnice Šumperk