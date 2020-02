Děti o prázdninách krmí zvířata a luští kvízy

Jarní prázdniny mohou školáci v Jeseníku trávit různě, jednu z možností nabízí místní Středisko volného času Duha. To připravilo od pondělí do čtvrtku čtyři dopolední bloky pro děti od šesti let s různým zaměřením, od výtvarného až po chovatelství.

Jarní prázdniny ve Středisku volného času Duha. | Foto: Richard Kapustka/čtenář reportér