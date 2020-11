„4. ZŠ Sumperk. 1. třída, p. uč. Pummová se velmi snaží, výuka 2 hodiny obden. Nicméně děti v 1. třídě se v distanční výuce nesoustředí, je více o kontaktu učitel-dítě než o učení. Stejně pak s dcerou sedneme a vše se spolu učíme. Druhá dcera 5. třida stejná škola, výuka žadná, pouze pár lehkých úkolů na mail, naprosto nedostačující. Zadávám dceři úkoly navíc a učím se s ni a vysvětluji, když něčemu nerozumí." Petra Vaňková

„Na gymplu v Šumperku se plní zadané úkoly a občas videokonference. Na šestce je to horší. Během jedné hodiny to 3x spadne takže super, pak se zadají úkoly a nazdar. A místo toho, aby se děcka věnovaly výuce, tak si mezi sebou chatujou a podobně. Pak se mají něco naučit. Mám svoje děti ráda, ale pokud toto bude takto pokračovat dál, tak z našich dětí bude posléze velmi levná pracovní síla." Marie Václavíková

„6. ZŠ, 2. třída paní učitelka Tůmová je úžasná, skvělá. Denně cca hodinu online výuka, úkoly na dodělání jako když chodí dítě normálně do školy. Jsou rozdělení do dvou skupinek, takže se děti v hodině prostřídaji a nenudí se. Stejná škola a 9. třída a taky super, mají online výuku denně cca od 8 hod do 14 hod. Myslím, že na 6. ZŠ to pojali zodpovědně." Lucie Luu (facebook nick)

„Ok druhý stupeň ZŠ výuka online podle rozvrhu i hodiny HV plus úkoly do HV (nikdy nepřišel domu ze školy, že mají úkol do HV). Ještě, že není VV a TV online, úkolů víc než kdyby byli ve škole, tím pádem stejně jim to musíme vysvětlit my, rodiče." Vendullka Chudobová

„On-line výuka žádná, pouze pošlou zadání a já vysvětluji a učím. Mám doma druháka a páťačku. Úplně zbytečné, nesoustředí se nebo odmítají úkoly dělat." Simona Chovanečková

„ZŠ Libina super,funguje online výuka a ukolů málo. Chvalím." Jana Soldánová

„4. ZŠ Sluneční, dcera 3. třida, každý den 40 minut matematika a 40 minut český jazyk/sloh. Super, chválím." Gabriela Uhrová

„Za nás taky vše v pořádku. ZŠ Libina." Lucie Jakubicová

„Sluneční škola 2.B a vynikající p. učitelka Cekrová, co by se pro děti rozdala. Učí se 2 hodinky s přestávkou . A 5.A ta stejná škola distanční výuka - nevýuka - katastrofa." Jitka Šubrtová

