„Ty chodíš do Pikoly,“ že jo?



„Jo, mi se tam bezva pracuje, hlavně vybírají fotky a píšou

texty,“ odpovídám nadšeně.



„Tam chodí hipsteři, a ty jsi rebel,“ dozvím se o sobě.



Doma si vyhledám, kdo je to hipster, ať vím, kam mě zařadil člověk, který má potřebu zařazovat si lidi do škatulek, ono je to

pak méně náročné na bednu, asi.



Víte, že tihleti hipsteři v čele s panem Pikolou, Jirkou Gieslem, se podílí na největší bombě v Šumperku snad od první

republiky, podle mě tady od té doby nebylo vybudováno něco tak úžasného.



Před dvěma roky zakoupil podnikatel a šumperský rodák Ondřej Veselovský upadající Hotel Grand a rozhodl se zde vybudovat

kvalitní ubytování a místo setkávání pro místní. Uf, tolik práce hotové za tak krátkou dobu, že jo.



V rámci Dnů architektury a Pecha Kucha Night jsme si prohlédli stavbu. Provázel nás pan majitel a investor Ondřej Veselovský

a designérka interiéru hotelu s novým názvem Perk Lucie Koldová.



Představil se šéfkuchař Jan Malý. Vařil a vedl týmy v několika zemích. Zaujalo mě jak v kuchyni Pikoly trpělivě spolupracuje

s novou kolegyní Lenou z Ukrajiny. S takovým člověkem se bude jistě jeho týmu výborně nejen vařit.



Na Pecha Kucha Night se představil nový šumperský městský architekt Ivo Tuček, grafik a autor loga Hotelu Perk Jiří Karásek,

výrobce mikrodomků Richard Vodička, spisovatelka Markéta Pilátová, běžící češtinář z Rudy nad Moravou Jarmil Vepřek, člen Šumperského okrašlovacího spolku architekt Zbyněk

Mrkus, filmový producent Ondřej Zima a zahradní architekt Jakub Finger. Ten vytváří dvě zahrádky u apartmánů

v nejvyšším patře Hotelu Perk.



Původní Hotel Grand byl otevřen na Silvestra roku 1931. Jeho součástí byla reprezentativní prodejna automobilové značky

Praga a také obchodní dům ASO. Hotel patřil firmě Ander a syn Olomouc, známější jako ASO. Ta v Československu

provozovala síť obchodních domů. Jeden s podobným funkcionalistický designem jsem od dětství navštěvovala

v Ostravě, po roce 1948 přejmenovaný na Hutník. Místní stále chodili do ASA…



Společnost založil obchodník Josef Ander st. (1865–1933). Začínal v kramářské budce číslo 20 u poutního kostela na

Svatém Kopečku, krámek převzal po svém otci. Vyráběl a prodával sošky Panny Marie z biskvitu.

S pěti syny vytvořil síť obchodních domů s širokým sortimentem zboží denní potřeby i v dalších městech, včetně Vídně a Limy

v Peru.



Pro firmu tvořil architekt Bohumír F. A. Čermák. Brněnské ASO na České ulici bylo v roce 1935 první budovou v

Československu s eskalátory. Společnost roku 1937 finančně vstoupila do Sportovního klubu Olomouc, od té doby s názvem

SK Olomouc ASO. V roce 1940 dokončila dnes Andrův stadion.

V roce 1948 Anderova rodina přišla o veškerý majetek včetně rodinné vily na Svatém Kopečku. Majitel firmy a jeho druhá manželka Malvína Andrová rozená Jáchymková strávili

padesátá léta v uranových dolech v Jáchymově. Z jejich funkcionalistické rodinné vily na Svatém kopečku se stala mateřská školka. Olomoucký obchodní dům ASO byl v roce

1972 zbořen, na jeho místě byl postaven Prior. Firmu proslavil reklamní slogan „Šetři kasu, kupuj v ASU“.

Autorem byl důstojník letectva Josef Tománek.

Všichni se už těšíme na kávu či oběd v novém hotelu či na designové ubytování návštěvníků Šumperka.

Autor: Lenka Hoffmannová