Každý rok 1. prosince otevírá loštický řezbář Jaroslav Beneš svůj betlém, letos již po sedmadvacáté. Každý rok v něm přibydou tři postavičky významných nebo známých osob z Moravy.

Loštický řezbář Jaroslav Beneš otevřel letos svůj uníkátní betlém už po sedmadvacáté. | Foto: Jaromír Vítek, se souhlasem

Pokaždé se tu sejdou lidé z Loštic včetně zástupců z radnice, ale hlavně přijdou osoby, které jsou zvěčněny do dřeva. Někdy, jako letos, přibyde soška již nežijícího člověka.

Tentokrát zvěčnil Jarda Beneš významného člověka v oblasti podnikání - Tomáše Baťu. Ze Zlína přijeli na tuto akci krajský hejtman Radim Holiš, z klubu absolventů Alois Langer a pan Jan Viktora, pamětník pana Bati a dalších významných osobností z minula.

Samozřejmě po obřadu přijímání do "věčné zdřevnatělosti" předal zástupce místních tvarůžkáren voňavé dárky a hosté prošli domek řezbáře, kde je k vidění mnoho jeho výrobků. Beseda pokračovala po další dlouhé chvíle.

Koho pan řezbář vyhotoví příští rok, to nikdy předem neřekne, je to vždy pro přítomné překvapení. Zájemci mohou zhlédnout pohyblivý betlém Jaroslava Beneše v jeho domě v Moravičanské ulici 439/34 v Lošticích. Otevřeno je denně od 14 do 16 hodin až do 6. ledna 2024.