Pěti dobrovolnicím z Českého svazu žen se v Dolních Studénkách podařilo ušít téměř tisíc textilních roušek různých vzorů i velikostí pro své spoluobčany i další potřebné v regionu. „Od minulého pondělí šily doslova ve dne v noci, díky tomu jsme tak s pomocí dobrovolníků mohli již ve druhé polovině minulého týdne roznést roušky všem seniorům v obci a na začátku tohoto týdne přímo do domu také všem dalším zájemcům. V těchto dnech obec bezplatně občanům poskytuje i dezinfekci, kterou jsme dostali darem od šumperské firmy Everestar. Za pomoci dobrovolníků pomáháme se zásobováním seniorů potravinami a léky," řekl starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň.

Dolnostudénští se dokonce rozhodli darovat roušky i dalším potřebným v regionu, včera tak došlo k předání 230 textilních roušek starostovi Litovle Viktoru Kohoutovi, a to ve prospěch uzavřených obcí na Litovelsku. Zítra by měly být speciální roušky s prostorem pro nanofiltr věnovány také šumperské záchrance, která o ně projevila zájem.

„Jsme moc rády, že se v této těžké době můžeme aktivně zapojit a přispět svoji troškou do mlýna. Kéž by naše roušky srdcem šité pomohly co nejdříve koronavirus porazit," řekla Vlasta Sršňová, která šicí tým seniorek organizuje.

V tuto chvíli se šijí roušky pro děti, obec spolu s komunitní školou od příštího týdne chystá pro pracující rodiče hlídání dětí mateřských a nižších ročníků základní školy.

„Naším cílem je maximálně pomoci i v této těžké době všem skupinám obyvatel, aby v rámci možností mohli žít co nejvíce normální život. Dovolte, abych moc poděkoval všem za jejich nasazení a pomoc, věřím, že i díky tomu se nám brzy podaří těžké chvíle překonat," dodal Sršeň.

tisková zpráva obce Dolní Studénky