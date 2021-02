„Název projektu nemá evokovat slavný román Charlese Dickense, ale jednu z myšlenek knihy Návrat krále od J. R. R. Tolkiena: „Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá.“ Právě v takové situaci se ocitla většina organizátorů kulturních a společenských akcí v době covidové,“ vysvětluje jednatelka domu kultury Hana Písková.

Dům kultury Šumperk, který chtěl v lednu zahájit programově pestrý rok, musí stejně jako ostatní kulturní instituce vyčkat na zlepšení epidemické situace. Velká část jarních koncertů již má nové termíny, které se v tuto chvíli jeví jako reálné. V Šumperku letos vystoupí nejen osobnosti jako Marie Rottrová, Laco Deczi, Michal Pavlíček nebo Ondřej Havelka & Melody Makers.

Prostor dostanou ale i ty nejlepší místní kapely. Na konci června se v Pavlínině dvoře uskuteční v rámci ŠPEKfestu jednodenní festiválek, na kterém přislíbily účast skupiny Happy To Meet, VLNY a TH!S s Vojtou Kotkem.



„V přípravě letošní koncepce jsme intenzivně reagovali na vládou stanovená opatření v minulém roce. V případě, že dojde k postupnému uvolňování opatření, jsme připraveni a můžeme ihned zvát návštěvníky. Plán oproti minulému roku obsahuje více akcí pro užší divácké skupiny, protože trend uvolňování jednotlivých opatření se bude týkat především počtu osob. Příznivci domu kultury se však nemusí bát, že přijdou o velká jména. I na to jsme mysleli a část větších koncertů hodláme situovat do prostor Pavlínina dvora,“ zakončil dramaturg šumperského domu kultury Ondřej Procházka.

Michela Horáková