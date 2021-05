Moment, kdy dochází k pomyslnému znovuzrození živé kultury, se přiblížil. A právě tento letní večer v Pavlínině dvoře vnímáme jako první větší nadějnou vyhlídku. Večer bude sice podmíněn dodržením platných hygienických opatření, ale osobně pevně věřím, že lidé, kteří jsou již po kultuře žízniví, si jej i za těchto okolností naplno užijí.

V rámci zmíněného minifestivalu v pátek 25. června od sedmi večer do Pavlínina dvora zavítají pop-rocková kapela VLNY a uskupení Happy To Meet, které je známo tím, že dokáže do víru zábavy strhnout téměř každého. V závěru večera dav rozhýbe kapela TH!S, která v Šumperku vystoupí poprvé.

Herečka a dabérka Valerie Zawadská, která je úzce spjatá s šumperským regionem, vystoupí 24. června od sedmé večerní v prostorách G-klubu, kde společně s Karlem Soukupem prozradí řadu příběhů, které se odehrály za oponou hereckého světa.

Kdo jiný by měl v šumperském kulturáku po zrušeném zákazu kulturních akcí vstoupit jako první, než rodačka z Loučné nad Desnou, která je rovněž svým studiem na zdejším gymnáziu úzce spjatá s naším městem. Valérie Zawadská, která v sedmdesátých letech působila jako elév v Severomoravském divadle v Šumperku, představí svůj zájezdní program společně s Karlem Soukupem, který dialog povede.

Valérie ZawadskáZdroj: s dovolením Domu kultury Šumperk

Zábavné představení nazvané „Mistře, o čem se neví?“ se mělo uskutečnit již minulý rok, ale podobně jako u většiny akcí byl jeho termín konání několikrát posunut. Nyní jsme však konečně přesvědčeni, že nově zvolený termín 24. června je již finální.

Podvečerní program, ve kterém se Valérie Zawadská podělí o své zážitky, zkušenosti a zajímavé historky z hereckého prostředí, se odehraje v prostorách šumperského G-klubu při dodržení platných protiepidemických opatření.

Ondřej Procházka