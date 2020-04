Dům kultury v uplynulých dnech vysílal na svém Facebooku první živý přenos z Galerie Jiřího Jílka nazvaný „Procházka karanténou.“ Hostem dramaturga Ondřeje Procházky byl farář Českobratrské evangelické církve v Šumperku Jakub Pavlús. S větší technickou podporou chystá Dům kultury přenos další, který je plánovaný na sobotu 4. dubna od osmi hodin večer. Tentokrát půjde o povídání s hercem a moderátorem Hannym Firlou.

„Rozhodně se jedná o snahu nabídnout divákům možnost jisté formy kulturního vyžití, které je v současné době poměrně nedostatkovým zbožím. Situace je to pro nás nová, ale chápeme ji jako výzvu. V připravovaných online pořadech by se kamera do budoucna mohla přemístit i do jiných částí Domu kultury,“ říká Ondřej Procházka

Kultura byla jedním z prvních odvětví, které pocítily dopad nových opatření, kvůli nouzovému stavu. Situace je pro pořadatele nadále složitá. „V těchto měsících už připravujeme rok 2021, což není vůbec jednoduché. Pokud ale chceme na příští rok zajímavý program a dobrá jména, nemůžeme čekat. Další věc, kterou by měli návštěvníci vědět, je, že koncert Ondřeje Havelky & Melody Makers, který jsme plánovali přesně na den, kdy byl tenkrát nový Dům kultury Šumperk otevřen, což bylo před čtyřiceti lety 7. května, se nám podařilo přeložit. Bude slavnostní a proběhne 2. prosince letošního roku,“ říká jednatelka domu kultury Hana Písková. Nový termín má také plánovaný koncert písničkáře Pokáče, odehraje se 9. září.

Více informací najdete na www.dksumperk.cz.

Michaela Horáková,

za DK Šumperk