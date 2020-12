V první fázi jsou určeny 2. stupni základních škol a středním školám. Trvají jednu vyučovací hodinu a jsou optimalizované pro vzdálený přístup skupin žáků. Na základě dohody s vyučujícím je povede vždy zkušená průvodkyně nebo průvodce, s nimiž mohou dle přechozího výběru „navštívit“ obě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové a na severu Čech Elektrárnu Ledvice.

„Ročně do všech našich infocenter dorazí více než 240 tisíc návštěvníků, což letos samozřejmě možné není. Ale máme unikátní počítačové modely elektráren a skvělé odborné průvodce, kterým se po návštěvnících stýská. Proto jsme se rozhodli, že žáky a studenty provedeme elektrárnami alespoň virtuálně a zároveň pomůžeme školám, které se potýkají s rozdělením výuky,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter Skupiny ČEZ. Podle ní stačí v případě zájmu jen kontaktovat průvodce na stránkách https://www.cez.cz/elektrizujici-hodina-fyziky a domluvit si termín virtuální prohlídky. „Ta je zavede i přímo do provozu, včetně míst do kterých se například ani sami zaměstnanci za běžného provozu nedostanou.“

Od středy 25. listopadu se tak školám virtuálně otevřely celkem čtyři elektrárny. Kromě jaderných Dukovan a Temelína je to vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, která nabídne přehled obnovitelných zdrojů energie. Princip výroby energie klasickou cestou si pak žáci osvojí prostřednictvím průvodkyň z Informačního centra v nejmodernější Elektrárně Ledvice.

Svůj den D tak bude mít v pátek 27. listopadu tamní průvodkyně Dana Daňková. „Dobrý den, vítám vás na dnešní online prohlídce. Raději než u sebe doma, bych vás přivítala u nás v infocentru, ale je bohužel zavřené. Samozřejmě, že v elektrárnách jsou nejnutnější zaměstnanci, aby ČEZ mohl zajistit výrobu elektřiny, protože bez ní bychom se nemohli potkat ani online – nefungoval by internet, nenabijete si telefon, nezapnete počítač…“

Tak nějak přivítá prostřednictvím svého domácího počítače, ale jinak oficiálně v Elektrárně Ledvice žáky ze střední odborné školy v Chomutově, známé pod zkratkou „ESOZ Chomutov“. Následně je seznámí s principem výroby elektřiny a druhy elektráren, které patří do výrobního portfolia Skupiny ČEZ, a poté s nimi virtuálně zamíří do provozu Elektrárny Ledvice.

Pohovoří třeba i budoucnosti energetiky všeobecně či o Nadaci ČEZ a její mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem a podobně. Samozřejmě je připravena i na případné dotazy virtuálních návštěvníků a na závěr jim položí, někdy možná i záludnou soutěžní otázku. Ten, kdo dobře poslouchal má pak šanci vyhrát některou z připravených cen. „Mohu se třeba zeptat, kolik by Novým zdrojem vyrobená energie, pokud by jel na plný výkon, dokázala za hodinu nabít mobilních telefonů,“ uvádí namátkou Dana Daňková.

Obsah speciálních virtuálních exkurzí do útrob různých typů provozů společnosti ČEZ připravili odborníci z informačních center na míru učitelům a profesorům tak, aby jim pomohly v době, kdy výuka velkých skupin probíhá distanční formou.

Exkurze jsou samozřejmě zdarma a doplňují pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, v plném proudu je oblíbená fyzikální soutěž Vím proč o 200 000 korun i řada menších soutěží pro všechny věkové kategorie na vzdělávacím portálu www.světenergie.cz. Zároveň Nadace ČEZ podporuje neziskové organizace, které zajišťují výpočetní techniku pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Vladislav Sobol