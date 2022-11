S bezmála padesáti lety profesionální muzikantské kariéry patří pianista, varhaník a zpěvák Anthony Geraci mezi zásadní legendy své věkové kategorie v bluesovém žánru. Otevřená kniha jeho zkušeností obsahuje taková jména jako Muddy Waters, s nímž byl na samém začátku kariéry angažován v jednom z bostonských klubů a s jeho stálými spoluhráči Jerrym Portnoyem a Bobem Margolinem založil jednu ze svých prvních kapel. S harmonikářem Sugar Rayem Norciou spoluzakládal dodnes aktivní kapelu Sugar Ray & the Bluetones. Posléze stál Anthony Geraci u kolébky další významné bluesové kapely Ronnie Earl and the Broadcasters. Alba Anthonyho Geraciho jsou stylově velmi členitá, objevují se na nich přímočaré bluesové jízdy v chicagském duchu i sofistikovanější rhythmandbluesové skladby kořeněné jazzovými postupy. Se svými The Boston Blues All-Stars byl opakovaně nominován v kategorii Kapela roku na Blues Music Awards a Geraci sám se zde pravidelně objevuje ve výběru nejlepších bluesových pianistů.

K dalším velkým jménům letošního ročníku patří americká kytaristka srbského původu Ana Popović, která je vítězkou návštěvnické ankety o nejoblíbenějšího účinkujícího za první čtvrtstoletí konání šumperského festivalu, newyorská kytarová hvězda Popa Chubby a Delvon Lamarr Organ Trio pod vedením nesmírně talentovaného skladatele a hráče na Hammondovy varhany, jenž dává kapele jméno. Ten se skvěle doplňuje s kultovním kytaristou Jimmym Jamesem a skvělým bubeníkem Michaelem Duffym. Hudba tria se pohybuje se mezi rhythm'n'blues, jazzem, funky a rockem.

Kytaristku a zpěvačku Carolyn Wonderland mnozí hudební fanoušci znají z kapely britské bluesové legendy Johna Mayalla, rodačka z texaského Houstonu je ale na sólové dráze už od začátku 90. let. Dokáže dostat do transu fanoušky texaského kytarového řádění, jako velmi nadaná autorka ovšem umí zaujmout i toho posluchače, který od blues nevyžaduje striktní dodržování pravidel. Na posledním ročníku Blues Music Awards měla dvě želízka v ohni za poslední album Tempting Fate vydané na prestižní značce Alligator.

Neméně respektovanou postavou současné scény je teprve šestadvacetiletý rodák z Georgie Jontavious Willis, hvězda akustické countrybluesové školy, na přímé linii pokračovatel toho, v čem ve světovém kontextu vynikly osobnosti kalibru Taj Mahala a Keb' Mo'. Oba hudební veteráni Willise přizvali roku 2017 jako hosta na své turné k úspěšnému společnému albu TajMo a o dva roky později Taj Mahal a Keb' Mo' produkovali Willisovo druhé a zatím poslední album Spectacular Class, jež bylo nominováno na Grammy 2020 v kategorii Nejlepší tradiční bluesové album. Pořadatelé festivalu se vrátili k osvědčenému konceptu tzv. satelitních koncertů: Jontavious Willis vystoupí v rámci Blues Alive Tour také ve Veselí nad Moravou, Mikulově, Olomouci, Valašském Meziříčí, Jeseníku a polském Chorzowě. V rámci turné se budou konat jeho mistrovské kytarové lekce s místními hudebníky a otevřena bude také výstava Kořeny blues na americkém Jihu.

Letos si připomínáme desáté výročí úmrtí jedné z největších zpěvaček soulu a blues Etty James. Speciální program k její poctě nazvaný Etta James Celebration připravil výkvět amerických a britských hudebníků a zpěvaček, který se na světovém turné zastaví také v Šumperku. Kapelu tvoří klávesista Bruce Katz a harmonikář Giles Robson. O interpretaci tak slavných hitů, jako jsou At Last, I'd Rather Go Blind, A Sunday Kind of Love nebo Stormy Weather, se podělí zpěvačky Dana Gillespie, Robbin „The Soul-Shaker“ Kapsalis, Alice Armstrong a Daria Biancardi.

K dalším zahraničním účinkujícím patří například mladičká texaská kytaristka Ally Venable, fenomenální americký harmonikář a zpěvák Dustin Arbuckle s kapelou The Damnations, švédští bluesrockeři Black River Delta nebo stále známější francouzské trio Muddy Gurdy experimentující se zvukem středověké niněry v kontextu mississippsky temného bluesového soundu.

Tradiční sobotní odpolední koncert bude letos věnován oslavám narozenin jedné z vůbec nejvýznamnějších osobností české hudební scény, zdaleka nejen bluesové: osmdesátinám Jana Spáleného. Oslavenec ve velkém sále Domu kultury zahraje se svojí domovskou kapelou ASPM, ještě předtím ale v rámci programu Pocta Janu Spálenému zazpívají jeho písničky ve vlastních úpravách mnozí, někdy možná i trochu překvapiví interpreti, vesměs o jednu a více generací mladší (Martina Trchová, Jan Fic, Jan Švihálek, Michal Němec, Martin Kyšperský, Petr Ostrouchov & Blue Shadows).

Dění v Domě kultury vždy v podvečer zahájí ve foyer, jak je zavedeným zvykem, jedna z kapel, postoupivších z letošního ročníku vyhledávacího festivalu Blues Aperitiv (Dazed and Confused, Black Pin, Steven's), následovat bude blok loňských vítězů na hlavní scéně (The Peanuts, Levi, The Turtev Brothers).

Rušno bude i na dalších festivalových scénách. Na Jam Stage zahraje mimo jiné italské akustické duo Max & Veronica, páteční program v Klášterním kostele bude patřit Martině Trchové, Justinu Lavashovi a Philu Shoenfeltovi s Davidem Babkou. Nebude chybět ani tradiční sobotní dopolední projekce v kině Oko, na programu bude skvělý životopisný snímek o Aretě Franklin s názvem Respect. Knihovna T. G. Masaryka bude hostit přední bluesové odborníky Jana Sobotku a Jiřího Moravčíka s jejich poslechovými pořady.

Autor: Michaela Horáková