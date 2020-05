„Upravený program máme prakticky hotový, finalizujeme jen pár posledních koncertů. Situace nás velice mrzí, ale děláme maximum pro to, abychom letošní ročník zachovali,“ slibuje ředitel Klášterních hudebních slavností Roman Janků a rekapituluje: „Po březnovém vyhlášení nouzového stavu jsme dlouho netušili, jaká situace v zemi nastane a jaký vliv bude mít konkrétně na nás. Vše nasvědčovalo tomu, že naše roční práce na přípravě festivalu půjde vniveč a hromadné kulturní akce budou plošně zrušeny.“

Naštěstí se predikce katastrofálního vývoje nepotvrdily, přesto jsou dopady na pořadatele kulturních akcí tvrdé. Některé dotační podpory zůstávají beze změn, jiné však budou omezeny nebo zmrazeny. Rovněž podpora sponzorů je velice nejistá. „O to více si v této těžké době vážíme těch, kteří nám zachovali přízeň,“ děkuje Janků a dodává: „I přes všechny problémy, které současná situace do kultury přináší, jsme se rozhodli čtrnáctý ročník festivalu Klášterní hudební slavnosti uskutečnit. Věříme, že lidé budou dychtit po setkání s živou hudbou a na koncerty znovu rádi přijdou.“ Pro ty, kteří se do povoleného počtu osob na kulturních akcích nevejdou, budou vybrané koncerty přenášeny online.

Festival Klášterní hudební slavnosti má v Jeseníkách dlouholetou tradici a je významným kulturním počinem Olomouckého kraje, což dokládá každoroční záštita hejtmana. Patronkou festivalu je světová harfenistka Jana Boušková.

Štěpánka Šoupalová,

za tým Klášterních hudebních slavností