Od začátku týdne nabízí olomoucká Galerie Art Rubikon unikátní výstavu spojenou se Zlín Film Festivalem. Ve svých prostorách představuje kompletní letošní kolekci 125 filmových klapek od předních českých výtvarníků v rámci 26. ročníku Salonu filmových klapek. Projekt spojující výtvarné a filmové umění pravidelně ze svého výtěžku podporuje snímky začínajících filmařů.

62. ZLÍN FILM FESTIVAL 2022 - mezinárodní festival pro děti ...Salon filmových klapek | Foto: Deník/Jan Karásek

Obyčejné dřevěné klapky opět povýšili na umělecká díla takoví autoři jako je Kateřina Miler, Kristian Kodet, Michal Škapa nebo Josef Velčovský. Herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová se dokonce letos do projektu zapojila už podvacáté.

„Během dvaceti šesti let trvání projektu nevynechali ani jednou pánové Miroslav Göttlich, František Květoň a Ivan Baborák,“ uvedl předseda správní rady Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN Čestmír Vančura a dodal, že i rodina Baborákových patří k rekordmanům a vytvořila už během existence projektu celkem 46 klapek.

Každoročně se mezi výtvarníky objevují i nová jména. Letos se tak poprvé do tvorby klapek zapojila například animátorka a ilustrátorka Eliška Podzimková nebo tři zlínští rodáci - malířka Athena Aks, sklářská výtvarnice Miroslava Ptáčková a Vlastimil Elšík.

„Těší nás, že se řada z výtvarníků nechala inspirovat i jedním z letošních témat filmového festivalu, kterým je česká animace. Na klapkách tak najdeme motivy Pata a Mata, pana Prokouka, tradiční Čtyřlístek nebo vzpomínku na Břetislava Pojara, od jehož narození letos uplyne 100 let,“ upozornil Čestmír Vančura a doplnil, že opět nechybí ani známé postavy z filmů jako je dvojice Svěrák a Smoljak, Jan Werich nebo nedávno zesnulá Gina Lollobrigida

Z výtěžku aukce klapek jsou již tradičně podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců. O finanční podporu se u Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN mohou ucházet autorské snímky hrané, animované i ty pohybující se na hranici dokumentu.

„Důkazem, že se peníze vynakládají smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jeden příklad za všechny, námi podpořené filmů letos bojovaly s 8 nominacemi o Českého lva,“ uvedla Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu.

„V kategorii Nejlepší animovaný film zvítězil snímek Zuza v zahradách, nejlepším krátkým filmem se staly Rituály a Cenu Magnesia za nejlepší studentský film si z jubilejního večera 30. Českého lva odvezli tvůrci filmu Vinland,“ doplnila Markéta Pášmová.

Výstava filmových klapek bude v Olomouci k vidění od 17. do 29. dubna, denně mimo neděli od 8 do 18 hodin. Následně se klapky vydají do Galerie Vaňkovka v Brně a poslední zastávkou pak bude obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko, odkud se klapky přesunou do Kongresového centra, kde 4. června ve 13 hodin proběhne dražba klapek.

Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2872 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly již 44 561 000 korun. Podpořeno bylo celkem přes 411 filmů a filmových projektů mladých, začínajících tvůrců.

Nejúspěšnější je stále klapka Libora Vojkůvky „Touhy plná, klapka rozevřená“, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun. Kompletní kolekce je k vidění na webu salonfilmovychklapek.cz, který obsahuje přehled všech klapek ze všech uplynulých 25 ročníků Salonu, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti.

Zlín Film Festival – Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež je nejstarší a v současnosti největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Jeho prestiž se rok od roku zvyšuje nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Uskuteční se v termínu 1. až 7. června 2023.

Pořadatelem festivalu je společnost FILMFEST, s.r.o., která je vedle samotného filmového festivalu také zřizovatelem Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN, provozuje platformu Zlín Fest Screen, spravuje stálou expozici zlínského filmu pod názvem Kabinet filmové historie na Filmových ateliérech.

Loni uspořádal FILMFEST také 1. ročník Zlínského filmového víkendu, pravidelně organizuje filmové příměstské tábory a v rámci filmového festivalu realizuje i Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín, eventy pro partnery a další akce a projekty.

Kateřina Martykánová

