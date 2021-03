Hodiny jsou zaměřeny podle potřeb žáků na odstranění zdravotních komplikací souvisejících s distanční výukou, na zmapování pohybových aktivit žáků, na zadávání Sportovních výzev GKJ, na představení a doporučení některých pohybových činností, které mohou být provozovány i v současné složité situaci, atd.

Účast žáků na těchto dobrovolných hodinách je v současné době přibližně 35 procent.

Další akcí, kterou chceme přesunout žáky z virtuálního světa do aktivit v čase reálném, je projekt Sportovních výzev Gymnázia Kojetín.

O co vlastně jde?

Na každý týden pokračující distanční výuky připravujeme pro žáky i učitele jednu sportovní výzvu. Pokud ji splní a pošlou nám o tom důkaz, jsou zaevidováni a obdrží odměny. Za každá dvě splnění obdrží jedničku do TV případně do VSP.

Ale pozor to není vše!!! Díky štědrým sponzorům akce, Městu Kojetín, Městu Chropyně a firmě Ptáček – pozemní stavby, máme přichystanou celou řadu atraktivních věcných cen.

Na konci každé týdenní výzvy vylosujeme z těch, kteří ji splnili, jednoho výherce věcné ceny v každé kategorii.

Na úplném konci projektu pak vyhodnotíme hlavní super cenou ty žáky, kteří splní výzev nejvíce, a oceníme i nejaktivnější třídní kolektiv.

Projekt se slibně rozjíždí v několika kategoriích. Soutěžíme v kategoriích žáků nižšího gymnázia (prima–kvarta), žáků vyššího gymnázia (kvinta – oktáva, 1. ročník – 4. ročník) a učitelů GKJ.

Sportovní výzva Gymnázia Kojetín pro veřejnost

Jelikož se do plnění záludných pohybových úkolů zapojují i rodinní příslušníci našich žáků, rozhodli jsme se nově zpřístupnit Sportovní výzvy Gymnázia Kojetín veřejnosti. Pro tu je projekt otevřen v platformě facebook skupinou Sportovní výzva Gymnázia Kojetín – veřejnost.

Musím přiznat, že zájem žáků, učitelů i veřejnosti překvapil i nás – samotné organizátory akce.

O zajímavé zpětné reakce není nouze. Nejmenovaná žákyně GKJ: „Můj taťka na mě tak dlouho koukal, jak se snažím zvednout ve stoji na jedné noze ze země papír pouze ústy, až přestal sledovat biatlon, začal mi radit a nakonec prohlásil, že jsem neschopná, když se mi to ani na padesátý pokus nepodařilo. Nevydržel, zvedl se z gauče a že mi ukáže, jak na to. Hned při prvním pokusu ztratil rovnováhu a hlavou naboural do kuchyňské linky, u které mamce prolomil dvířka. Tak jsem ráda, že nejsem u nás doma jediná neschopná. Těším se na další výzvu, kterou už ale budeme, podle nařízení mamky, plnit ve sklepě“.

Sportovní výzvy připravujeme různé – rovnovážné, silové, koordinační, vnitřní i venkovní, sranda výzvy i výkonnostní. Takže pokud máte chuť, zapojte se i vy. Jste srdečně zváni.

Chtěl bych ještě touto cestou poděkovat mým kolegyním Pavle Černé a Marii Hudcové za pomoc s realizací tohoto projektu.

Buďme aktivní a pozitivní.

Jiří Štefek