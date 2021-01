Plavecké intermezzo

Nejen zpěv naplňuje životní dráhu Richarda Haana. Mezi jeho zájmy patří též sport. Po nesmělých začátcích se postupně vypracoval mezi plavce-otužilce. Necelý rok po svém prvním vystoupení na prknech brněnského Janáčkova divadla následoval další mezník.

Richard Haan byl dne 1. ledna 1986 slavnostně pokřtěn zimní vodou z řeky Svratky. Stalo se tak v Brně-Bystrci, křtitelem byl jeden z průkopníků sportovního otužování Antonín Noll, kmotrem byla legenda dálkového plavání František Venclovský. Richard Haan tím vstoupil do světa sportovních plaveckých soutěží. Tou první byla dne 15. února 1986 otužilecká soutěž v Olomouci na řece Moravě, trať měřila 500 metrů a teplota se pohybovala kolem bodu mrazu. Následovaly v letech 1986 – 1988 plavecké maratóny, nejprve na území Československa – na brněnské i lipenské přehradě.

Počátkem 90. let se Richard Haan začal důkladně připravovat na splnění svého snu – přeplavby kanálu La Manche. Vytoužený okamžik nastal dne 22. srpna 1999 v 8:09 hod. anglického času. První pokus trval 17 hodin a 27 minut. Lodivod zajišťující doprovod plavce však určil k plavbě dobu ve značně nevýhodných klimatických podmínkách. V důsledku tohoto rozhodnutí byl po absolvování 46 kilometrů v 1:36 hod. anglického času pokus lodivodem ukončen. Již následující rok se Richard Haan pustil do intenzivní přípravy a dne 12. srpna 2000 úspěšně přeplaval, směrem z Evropy do Afriky, Gibraltarský průliv.

Trasa měřila 18 kilometrů a zdolal ji za 5 hodin a 36 minut. Poté se Richard Haan vydal opět ke kanálu La Manche. Druhý pokus byl v silné bouřce zahájen dne 30. července 2002 v 14:30 hod. anglického času. Po 35 kilometrech a 11 hodinách a 48 minutách strávených ve vodě byl Richard Haan nucen opět vzdát. Naděje však umírá poslední a další možnost se naskytla o dva dny později 2. srpna 2002. Za tentokráte příznivého počasí odstartoval Richard Haan k třetímu pokusu, který trval nejdéle, uplaval dosud největší vzdálenost – 54 kilometrů, ve vodě strávil 19 hodin a 24 minut než bylo zřejmé, že ani do třetice nad La Manchem nezvítězí – silový deficit nashromážděný vyčerpávajícím předchozím pokusem byl příliš veliký.

Richard Haan byl tentokrát úspěchu blízko a pouze 2 kilometry před francouzským pobřežím byla jeho plavba silným příbřežním proudem zastavena. Odjížděl zklamán a poražen, nikoli pokořen. Slíbil si, že se na jeho břehy ještě jednou vrátí. Prozatím upřel svoji pozornost k jiným plavbám – v roce 2004 se zúčastnil plaveckého maratonu pořádaného mezi Rapperswile a Curychem ve Švýcarsku, jehož trať měří 27 kilometrů. Stále se nevzdával svého cíle – dobýt kanál La Manche.

V létě následujícího roku se vypravil vyzvat osud počtvrté. Na anglickém pobřeží v Shakespeare Beach vstoupil Richard Haan dne 29. července 2005 v 5:28 hod. anglického času do vln a započal rozhodující plavbu. Po 51 kilometrech a 14 hodinách, prodloužených o 7 minut, odpověděl na výzvu osudu a jako devátý český plavec dorazil na druhý břeh kanálu na místo zvané Cap Blanc. Zvítězil sám nad sebou a dočkal se zaslouženého obdivu svých kolegů v divadle i přátel sportovců.

Dne 1. října 2005 byl přijat mezi členy I. pražského klubu otužilců. Po přeplavbě kanálu La Manche se Richard Haan nadále zúčastňoval mnoha soutěží v zimním plavání a v letní sezóně aktivně absolvoval závody v dálkovém plavání. Mezi největší úspěchy, které Richard Haan v tomto období dosáhl lze zařadit sólovou plavbu na trase Písek-Praha s cílem v Braníku. Její délku 135 kilometrů zdolal Richard Haan v časovém rozmezí šesti dnů. Plaveckým cyklům, zimnímu i letnímu se Richard Haan věnuje dosud.

Stanislav Vaněk