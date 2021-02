Účinkování v zahraničí

Richard Haan těší svým uměním publikum nejen ve své vlasti, ale také za jejími hranicemi. Před pádem železné opony bylo možností cestovat poskrovnu, obzvláště do západní poloviny světa a do jisté míry se tato omezení týkala i světa opery. Více příležitostí se naskytlo s postupným uvolňováním politických poměrů v 80. letech. Richard Haan se poprvé účastnil zahraničního uměleckého zájezdu v době, kdy byla jeho domovskou scénou Janáčkova opera v Brně. Soubor uskutečnil cestu do Itálie, při níž byla propagována tvorba českých umělců, zejména opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

Další zemí, kterou Richard Haan v rámci své umělecké činnosti mnohokrát navštívil, bylo Lucembursko. Umělecký kolektiv Janáčkovy opery zde zaznamenal velký úspěch s díly Bedřicha Smetany a také úspěšně inscenoval opery La Traviata Giuseppe Verdiho či Bohéma Giacoma Pucciniho.

Po roce 1989 se pochopitelně počet zahraničních cest zvětšoval. Oblíbenou destinací, kam byla brněnská a pražská opera často zvána, se stalo Japonsko, kde Richard Haan účinkoval v několika desítkách zájezdových představení. K obzvláště úspěšným vystoupením, která místní konzervativní publikum přijala velmi kladně, patřila titulní role Dona Giovanniho ze stejnojmenné Mozartovy opery.

Souostroví vycházejícího slunce nebylo jedinou mimoevropskou zemí, ve které Richard Haan pomáhal šířit dobré jméno české kultury. Měl možnost navštívit také Spojené státy americké a pro operního pěvce velmi exotickou zemi – Venezuelu. Vystupoval zde převážně v operách Richarda Wagnera. Při těchto cestách nezanedbával ani plavecký trénink. Otužování se věnoval i v přírodních podmínkách v Lakewoodu, kde jeho počínání vzbudilo mezi místními obyvateli velký zájem.

Dalším plaveckým zážitkem Richarda Haana, tentokráte z Izraele, byla možnost zaplavat si v Mrtvém moři, neboť voda obsahuje nadměrné množství soli a podmínky pro plavbu jsou velice specifické.

Richard Haan vkročil do první dekády 21. století pracovně i sportovně plně vytížen. Navíc vstoupil do oblasti literární tvorby a společně s publicistou Jiřím Levým napsal po úspěšné přeplavbě kanálu La Manche knihu o své životní, pěvecké i plavecké dráze. Nastudoval další role, jejichž interpretací se plně začala projevovat vyzrálost jeho pěveckého projevu, podpořeného i výraznými hereckými schopnostmi.

Pomyslná křivka jeho úspěchů doznávala stále strmější polohy směrem vzhůru. Na obou pražských operních scénách se zaskvěl jako Enrico v Donizettiho Lucii di Lammermoor, Hamlet v Thomasově Hamletovi, Revírník Janáčkově Lišce Bystroušce, Carlo Gérard v Giordanově Andrea Chénierovi. Těžištěm prezentace pěveckého umění Richarda Haana bylo nadále účinkování v operách Richarda Wagnera a zejména Giuseppe Verdiho. Je zde však jedna role, která mu posléze přinesla ocenění nejvyšší.

Dne 18. září 2003 mělo premiéru nové nastudování d’Albertovy opery Nížina, v němž Richard Haan ztvárnil postavu Sebastiana. Tuto roli interpretoval i v Národním divadle v Brně. Jeho výkon byl natolik mimořádný, že zaujal odborné kolegium herecké asociace a byla mu, v několikaletém intervalu dokonce dvakrát, za pražskou i brněnskou inscenaci, udělena nominace na cenu Thálie. Richard Haan proměnil druhou nominaci ve vítězství a stal držitelem tohoto prestižního ocenění za rok 2010.

Richard Haan se vrátil také do Košic, svého rodného města, v jehož divadle měla dne 21. října 2011 premiéru Verdiho opera Nabucco, v níž ztvárnil titulní roli. Tímto vystoupením završil úspěšný rok se dvěma jedničkami na konci. V jeho průběhu se mu dostalo také příležitosti opětovně interpretovat úlohu hraběte Luny z Verdiho opery Trubadúr. Stalo se tak v novém nastudování tohoto hudebního díla na scéně Státní opery v Praze.

V roce 2012 byla Richardu Haanovi nabídnuta možnost spolupráce se dvěma divadly – Josefa Kajetána Tyla v Plzni a Antonína Dvořáka v Ostravě. Na prknech prvně jmenované scény ztvárnil roli inkvizitora Barnaby v Ponchielliho opeře La Gioconda. V Ostravě se zhostil úlohy čaroděje Ismena v Dvořákově opeře Armida.

Také v roce 2013 pokračoval Richard Haan ve své pěvecké činnosti. Jeho prvním premiérovým vystoupením v Praze byla nově nastudovaná role Oliviera Lascotta, delegáta Salamander Syndicate ve Franzově opeře Válka s mloky. Richard Haan je nyní na vrcholu své umělecké dráhy, patří mezi opory souboru Státní opery. Spolupracuje s mnoha dalšími divadelními scénami u nás doma i v zahraničí.

Stanislav Vaněk