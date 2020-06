Pandemie koronaviru donutila pořadatele sportovních akcí k celé řadě neplánovaných kroků. K velkým změnám museli přistoupit také organizátoři oblíbeného seriálu horských běhů a trekingu Horská výzva. Ti právě potvrdli jeho finální podobu pro letošní rok. Seriál se nakonec letos poběží jen na dvou nejoblíbenějších zastávkách a to v Jeseníkách a v Beskydech.

Loňský ročník závodu Horská výzva | Foto: Patrik Pátek

"Koronavirus a situace okolo něj nás letos, stejně jako mnoho dalších organizátorů, významně zasáhla ve všech směrech. Se změnou termínu je spojeno zdlouhavé vyjednávání s úřady a vlastníky pozemků. Tím, že běháme v horských lokalitách, je to o to složitější a my nechtěli věc za každou cenu hrotit. Z našeho pohledu by nemělo smysl kohokoli strhnout a nasázet závody třeba po týdnu nebo dvou, abychom vše dohnali. Vždyť závodníci také potřebují odpočívat a my chceme jít za celkovou kvalitou a aby si náš seriál užívali,“ sdělil Pavel Zitta, ředitel seriálu Horská výzva, když současně upozornil i na ekonomickou stránku věci.