Konečně! Milovníci horských běhů se dočkali. Už tento víkend se poběží první letošní Horská výzva. Podle původního kalendáře ji pořadatelé zasadili do Jeseníků. Jesenická zastávka je tomto roce jednou ze dvou plánovaných. Další se má odehrát příští měsíc v Beskydech a v obou případech je možná registrace i na místě.

Hojná účast na minulém ročníku | Foto: Patrik Pátek/PatRESS.cz

„Mám velkou radost, že to klaplo. Letos bylo jakoukoli zastávku Horské výzvy strašně těžké naplánovat a připravit. Běháme v nádherných horách a zasahujeme do chráněných území, kde panují určité přírodní zákonitosti. Státní správy přitom s ohledem na vývoj koronavirové situace často nevěděly, jak se k věci postavit, ale nakonec se nám vše podařilo zajistit,“ spadl kámen ze srdce Pavlu Zittovi, řediteli seriálu Horská výzva, který zve běžce již tento víkend právě do Jeseníků.