Desátý ročník oblíbeného seriálu sice nabral na zcela jiných obrátkách, než jak si pořadatelé na začátku roku přáli, ale nakonec připravili závod, který závodníci náležitě ocenili.

„Byly to strašné nervy. Dlouho se nevědělo, co bude, zda nepřijdou nějaké nařízené změny, ale nakonec tu máme naprosto skvělou akci, kterou připravila výborná parta mých kolegů kolem a partnerů, včetně těch nových, kteří do toho šli s námi. Mám proto radost, když vidím ty spokojené a nadšené tváře. Horská výzva si prostě dál jde za svým jménem a píše nové příběhy našich účastníků, kteří překonávají sami sebe a své výzvy,“ pronesl spokojeně Pavel Zitta, ředitel Horské výzvy.

Zastávka v Jeseníkách byla jednou ze dvou letošních, kterou se organizátoři letos rozhodli připravit. Na Červenohorské sedlo zamířilo na sedm set účastníků, kteří si to mezi sebou rozdali na třech trasách – Long (64 km), Half (38 km) a Short (14 km).

Historicky poprvé dostali na královské distanci Long šanci startovat také jednotlivci. Dosud to byla výhradně výsada dvojic. A právě jednotlivci pořadím zamíchali nejvíce. Nejrychlejším běžcem jesenické Horské výzvy se stal Martin Macíček, který vypsanou trasu zvládl za sedm hodin a necelých dvacet minut.

Překonal tak čas původně nejrychlejšího dogtrekaře Zbyňka Adámka. Dogtrekaři letos startují o dvacet minut dříve než zbytek pole, takže si Adámek musel počkat, zda se stane vítězem jen své kategorie, anebo zda bude i tím absolutním. „Měl jsem jednu krizi a moc mi nespolupracoval žaludek. Běželi jsme dlouho jako skupinka pěti lidí, ale pak se to nějak roztrhalo. Pořád jsem čekal, že na mě zezadu kluci zaútočí, stále jsem si kontroloval zadek, ale nikoho jsem neviděl a najednou se to povedlo,“ popsal vývoj své cesty za zlatem sympaťák z Nového Jičína - Martin Macíček.

Velkým překvapením byla Eliška Vondráčková, která by svým bronzem doplnila absolutní pódium na královské trati. Běžkyně z Blanska trasu zvládla za sedm a půl hodiny. „Já se celou dobu soustředila jen na běh. V hlavě mi hrály různé písničky a jednu chvíli dokonce i vánoční,“ smála se v cíli zlatá žena Eliška Vondráčková, pro kterou byla Horská výzva velkou premiérou. „Chtěla jsem na závod někam do kopců, ale tohle je můj první delší závod, protože jinak doma běhám nějakých deset kilometrů. Prostě mě to nějak baví,“ podotkla Eliška Vondráčková, která jen potvrdila, že se Horské výzvy není třeba obávat.

A své o tom vědí i vítězové závodu dvojic Vlastimil Lysák a Marek Svoboda, kteří se dali dohromady teprve týden před závodem. „Marek původně chtěl jít jednotlivce, ale zavolal mi a já mu řekl, že bych šel s ním, tak to přeregistroval. Na poslední chvíli, to jsou nejlepší akce,“ usmál se Vlastimil Lysák. Dvojice přitom o svém vítězství neměla při doběhu ani ponětí. „Nevěděli jsme, jak se to na trati pohybuje a koho předbíháme. My jsme si ten konec hezky plynule běželi, zatímco mnozí si v tom ranním rozpoložení šli a najednou z toho bylo vítězství a pro nás dobré překvapení,“ podotkl Lysák s tím, že priorita byla doběhnout ve zdraví. „Během trasy se může stát cokoli. Na plyn jsme šlapali tak, aby nás to moc nebolelo a pomalu jsme stupňovali. Najednou je z toho takový super bonus,“ byl spokojený kolega Marek Svoboda.

Dvojice z Brna o sedm minut porazila favorizované bratry Ondřeje a Petra Kacarovi. „My jsme ale spokojeni. Pro nás bylo důležité si po dlouhé době s bráchou zaběhat,“ pronesl Petr Kacar, kterého Ondra hned doplnil: „To se mi na Horské výzvě líbí. Nikdo se to nijak nesnaží tlačit dopředu, jsme na jedné lodi, všichni si to sem přišli užít. Je to o pohybu, trochu si hrábnout, vystoupit si z komfortní zóny, a když to vyjde, tak to cinkne, ale je krásné zaběhat si po horách.“

Horská výzva v Jeseníkách tak opět napsala řadu nových příběhů a jen potvrdila slova bratrů Kacarových, že závod je především o atmosféře. A právě příběhy jednotlivců z něj dělají mimořádnou akci, při které se druzí mohou silně inspirovat.

Zaujmout může třeba i příběh stříbrné dogtrekařky na Longu Jaroslavy Sedlákové. Vítězná Zlata Červenáková ji sice utekla o šest minut, ale jak dogtrekařka Sedláková prozradila, běhat začala teprve v loňském roce a nyní si poprvé zkusila podobný typ závodu. Do Jeseníků dorazila ze severních Čech z doupovského ranče v Mašťově u Podbořan. „Horskou výzvu jsem našla na facebooku a rozhodla jsem se, že poběžím. Strašně jsem si to užila. Bylo to úžasný, krásný, vůbec jsem se nebála a ta tma byla silný zážitek,“ pronesla v cíli s velkým dojetím Jaroslava Sedláková, která svoji medaili vyhrála pro paní Stodolovou, pro babičku, o kterou se stará se svou fenkou Bastet Černý kondor v rámci canisterapie.

Medaile se však rozdávaly na třech distancích celkově ve více než dvaceti kategoriích. Co do velkých příběhů ani nejkratší trasa nijak nepokulhávala. Také díky vítěznému Belgičanovi Sanderu Brackemu získala Horská výzva punc mezinárodní akce. Martina Trojaková pak vytvořila ženský traťový rekord.

Maminka Zuzana Marková s dcerou Nelou si pro zlato přijely až z Plzně. „Pro nás je Horská výzva už tradiční akce, kterou jako Olomoucký kraj rádi podporujeme navzdory situaci, která v Česku panuje. Postavili jsme se tomu čelem. Bylo by špatně dát stopku sportu a kultuře, vždyť tím bychom úplně celkově zastavili život, a to přece nemůžeme udělat,“ sdělil Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který už tradičně přijel předat nejlepším sportovcům ceny.

A pokud by té inspirace stále bylo málo, mezi účastníky byl také známý sportovní extrémista Pavel Paloncý, který si na střední trase Half s Martinem Nytrou doběhl pro stříbro. „Já dnes nezvládal to teplo, tak to prostě je. Na vítězství jsme neměli,“ přiznal bez zbytečných výmluv Paloncý, který od příštího týdne bude součástí vysílání desetidílné velkolepé televizní produkce závodu Eco Challenge race, jejíž tváří je věhlasný britský dobrodruh Bear Grylls.

Až do startu samotného pořadu nesmí účastníci prozradit žádnou informaci z průběhu nejtěžšího závodu na světě, a tak i Paloncý zůstal trochu tajemný. „Opravdu si diváci budou muset počkat až do vysílání, které na Amazon Prime začne od 14. srpna. Dosud nikdy jsem neviděl tak obrovskou produkci a sám jsem zvědavý, jak seriál bude vypadat,“ těší se Pavel Paloncý, který byl jinak nenápadnou součástí závodu.

Horská výzva bude pokračovat druhým závodem příští měsíc v Beskydech (18. – 19. 9.). Přestože se letos kvůli okleštění série na pouhé dvě akce nebude vyhlašovat celkový vítěz, účastníci už sbírají body pro příští rok. „Určitě je to velká motivace. Jeseníky a Beskydy patří k nejoblíbenějším zastávkám, tak věřím, že i příští měsíc uvidíme opět řadu skvělých výkonů a usměvavých tváří, protože tohle je výzva a byla by škoda ji vynechat,“ uzavřel spokojeně Pavel Zitta, ředitel Horské výzvy, když potvrdil, že ani po nucené přestávce a výrazné výměně partnerů akce neutrpěla. „Naopak, vyzdvihnout musím celý servis v zázemí, včetně jídla pro závodníky. Ohlasy, které mám, jsou pro nás velkým pohlazením po duši a samozřejmě pro nás úkolem pokračovat na nastavené laťce,“ dodal Pavel Zitta.

Patrik Pátek