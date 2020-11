„ZŠ Libina - musím chválit jak organizaci, tak učitele. Syn je v 5. třídě, učí se podle rozvrhu, skoro vše proberou on-line, úkoly minimálně, stejně jako když chodí do školy. Dcera je v 1. třídě, pozornost horší, ale prvňáček prostě potřebuje kontakt." Jana Ungerová

„Je to vše o lidech. Je jedno, jestli je to učitel, zdravotník, servírka… A podobně. Pokud se nevěnují své práci tak, jak by měli, nestojí to za níc. Jenže je rozdíl v tom, že učitele za špatnou práci nevyhodi. Platí ho stát a tomu je to fuk. Takže pokud není učitel akční, pracovitý a vstřícný a kašle na to, odskáčou to děcka. I když… Jak že nechtějí dělat úkoly?? Je taky potřeba důslednost, nemůžou si děcka dělat to, co chtějí. To by byly od rána do večera na mobilu. A děcka dělají to, co jim rodiče dovolí. Bohužel. Naštěstí už mám děti dospělé a pracující, takže ostatním rodičům vůbec nezávidím." Věra Kratochvílová

„Dcera ve druhé třídě. Dle mého zabitá hodina našeho casu. Dcera se u pc neumí soustředit a vnímat, co po ní učitel chce. Takže u ní musím sedět a hodinu do ní hučet, ať děla to a to. Úkoly jsou lepší, v klidu ji vše vysvětlím a uděláme toho mnohem více." Petra Blahová

„Distanční výuka pěkně přes notebook, výuka klasicky 45 min, pak přestávky jako ve škole. Učí se do 12 hodin. Opravdu chválím ZŠ Úsov." Hanka Šusterová

„4. ZŠ, 4. třída - každý den hodina Vl a Př všichni a pak hodina Čj a Ma přes PC, musím být nablízku jinak syn kouká všude možně a nesoustředí se. Učitelka se snaží, ale je to těžké takto učit. Úkoly, které má dělat sám, potom zkontroluji." Pokorná Pokkyna (facebook nick)

„V.ZŠ Šumperk jede podle rozvrhu, učitele na kameře vše vysvětlí a zadají i úkoly na doma, hodiny občas zkrátí ale jinak v pohodě, SŠ Zábřeh katastrofa.. za celý týden možná tři hodiny, žádné zadané práce ani vyučování. Nevím, jak to ta děcka zvládnou, až naskočí do normálního režimu." Hanka Bartošová

„3.ZŠ Zábřeh, on-line úplně minimálně, rozešlou zadání a rodičové naučte je to…" Mildes Tomášek (facebook nick)

„V Jeseníku distanční výuka podle rozvrhu, učitele vysvětlují vše, skoro jak ve škole ZŠ Bělá pod Pradědem, výborný." Veronika Dimitrová

„Nižší gymnázium Zábřeh - rodiče vybavili děti počítači, škola poskytla přístup do Microsoft Teams a aplikace Škola on-line. Nové učivo = každodenní vypisování z učebnic nebo přepisování prezentací v Power pointu do sešitů. Zadání nového učiva i domácí úkoly jsou předávány přes aplikaci Škola on-line. Za celou dobu neměly děti s učiteli jediný on-line kontakt přes Teams. On-line výuka bohužel doposud neproběhla. Rodiče suplují učitele a snaží se dětem doma učivo vysvětlovat … Takový přístup k žákům v nelehké době není dobrou vizitkou školy i učitelského sboru." Lucie M.