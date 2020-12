Nutriční terapeutka z Nemocnice AGEL Jeseník ale ubezpečuje, že stačí dodržovat pár výživových rad a závěr roku si může každý užít gurmánsky uspokojen a zároveň fit po fyzické i psychické stránce.

Hned na úvod přichází rada první a nejdůležitější - Něco za něco. „To znamená, pokud například sníme více cukroví než je vhodné, tak pohybová aktivita by měla být delší než běžně. Nebo pokud si někdo dává večer více alkoholu, ať už si k tomu nedává chipsy a uzeniny, když vlastně nemá hlad,” vysvětluje na začátek Eva Veličková Hvorecká, nutriční terapeutka Nemocnice AGEL Jeseník.

Nejen zmíněné cukroví, ale i tradiční štědrovečerní hlavní chod je velkým kalorickým hříchem, stačí však pár menších úprav a bude pro naše tělo mnohem přívětivější. „Bramborový salát se smaženým kaprem jsou poměrně dost bohaté na tuky, ale majonézu nebo její větší část můžete nahradit například bílým jogurtem a olej ze smaženého kapra nasákněte do papírového ubrousku. Zbavíte se tak významného množství tuku a večeře nebude pro váš žaludek tolik zatěžující,” radí odbornice.

Dalším významným hříchem spojeným s koncem i začátkem roku je alkohol, který má velmi významnou energetickou hodnotu a množství cukru. U jedné doporučované skleničky se často nezůstává, proto by popíjení nemělo doprovázet pojídání oblíbených, nicméně nutričně chudých chipsů, uzenin apod.. „Pokud si však dopřává přes svátky člověk, který se už lečí například s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, nebo dyslipidémií, tak nesprávná strava a nadmíra alkoholu může zhoršit jeho zdravotní parametry a celkově mu přitížit. Nemluvě o tom, že konzumace alkoholu absolutně není vhodná u současného užívání některých léků. Proto by měl takový člověk obzvláště dbát na určité zásady i přes svátky,” upozorňuje Eva Veličková Hvorecká s tím, že i u zdravého člověka se vánoční přejídání a absence pestrosti stravy, může projevit například nepříjemnou zácpou, pálením žáhy, nevolností a jinými zažívacími potížemi, které po úpravě režimu odezní.

Nejčastěji se ale vánoční hodování projeví nevítaně na váze a tyto změny jsou u každého z nás individuální. Jednu z hlavních rolí hraje například metabolismus. „Samozřejmě platí jednoduché pravidlo vyrovnaného energetického příjmu a energetického výdeje,” připomíná nutriční terapeutka. Nejen v závěru roku, ale po celou zimu, by se nemělo zapomínat na vitamíny a minerální látky, proto by v jídelníčku nemělo chybět ovoce a zelenina. Jde navíc o kvalitní zdroje vlákniny a pomohou tak k lepšímu zažívání.

Specialistka z jesenické nemocnice také zdůrazňuje, že významnou a zároveň nedostatkovou složku naší stravy jsou omega 3 mastné kyseliny, jejíž zdrojem jsou ořechy a semena, zejména vlašské ořechy a lněné semínko, či rybí tuk. „Za posledních pár let se vyzdvihuje také vitamin D, který se nám v těle přes zimní období netvoří v takové míře jako v létě, a to z důvodu nedostatečnému vystavení slunečního záření. Proto je vhodné jej doplňovat klidně i ve formě doplňků stravy a nezapomínat na jeho přirozené zdroje jako je rybí tuk, vejce, tresčí játra, máslo či obohacené potraviny jako mléko, cereálie, margaríny a jiné,” radí dále.

Aby se člověk cítil během Vánoc fit fyzicky i psychicky, neměl by ve svém denním rozvrhu zapomínat také na pohyb. Aktivita musí být ale přizpůsobena zdravotnímu stavu a individuálním schopnostem a vždy je důležitá pravidelnost. Proto, aby byly aktivity jako běh, lyžování nebo klasická procházka prospěšné ze zdravotního hlediska, doporučují odborníci absolvovat pohybovou zátěž třikrát až čtyřikrát týdně přibližně 45 až 60 minut. „I bobování s dětmi se počítá!” podotýká s úsměvem Eva Veličková Hvorecká.

Příchod nového roku také pravidelně doprovází lavina nejrůznějších předsevzetí a mezi ty nejčastější se řadí zlepšení životního stylu. Každé takové rozhodnutí odborníci kvitují, musí se na něm ale pracovat od začátku postupnými kroky. „Já určitě doporučuji pozvolnou změnu životního stylu, která bude maximálně přizpůsobena potřebám, postojům, zvyklostem a samozřejmě také zdravotnímu stavu pacienta či klienta. V opačném případě by bylo vše kontraproduktivní.

Zásadou číslo jedna je začít tuto změnu z vlastní iniciativy, ne z nátlaku manželky a podobně. I takové případy jsem v poradně měla a tušila jsem správně, že už znovu na konzultaci nepřijdou,” přiznává terapeutka, ke které mohou přijít zájemci do Nemocnice AGEL Jeseník pro konzultaci do nutriční porady. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je ideální se na Evu Veličkovou Hvoreckou obrátit nejdříve e-mailem (eva.velickova@jen.agel.cz) nebo telefonicky (601 178 482) a domluvit se na dalším postupu.

„Každému říkám, že na jídelníček je důležité dívat se z hlediska celého roku, respektive dlouhodobého časového období, nikoliv pouze za poslední dva sváteční týdny. V tomto hodně pomáhá psaní svého jídelníčku. I když to pro někoho může být otravné, vždy říkám, že neslouží pouze pro mě, abych pacienta měla pod kontrolou. Ale je to také důležitá zpětná vazba pro pacienty samotné, která jim pomůže uvědomit si a hlavně vidět chyby ve svém jídelníčku, protože člověk často zapomíná. Jenže takhle to má černé na bílém,” dodává odbornice na závěr.

Radka Miloševská