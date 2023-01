Po dvou letech se opětovně můžete těšit na už 31. Tříkrálový ples dobré vůle. Ten bude v sobotu 7. ledna od 19 hodin v Regionálním centru Olomouc. K tanci zahraje New Street Band a Jamr's. Zažijte atmosféru 20. let, inspirovanou Velkým Gatsbym. Můžete se těšit nejen na návštěvu tří králů, ale i na zajímavá předtančení. Nebude chybět ani tombola plná zajímavých cen!

Tříkrálový ples v Regionálním centru Olomouc 2019.Zdroj: DENÍK/Lukáš Blokša

Sportovní ples

KDY: pátek 6. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Šternberk

ZA KOLIK: 200 korun



Plesová sezona pomalu začíná a Kulturní dům Šternberk zve na Sportovní ples. Akce bude nejenom pro sportovce oddílu orientačního běhu a lyžování SKI-OB Šternberk, ale i pro všechny ostatní, kdo se rozhodnou přijít třeba si jenom zatancovat nebo se potěšit tombolou. Těšit se na něj můžete v pátek 6. ledna od 20 hodin.

Ptačí hodinka a zimní pozorování ptáků na krmítku

KDY: sobota 7. ledna od 10 do 15 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

Pozorování ptáků na krmítku s odborným výkladem připravila na dvě lednové soboty, a to 7. a 14. ledna, Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S ornitologem Evženem Tošenovským budete v sobotu 7. ledna od 10 do 15 hodin sčítat ptáky na krmítku pomocí speciálních dalekohledů firmy Meopta, které si můžete sami vyzkoušet. Přijít můžete kdykoliv v době sčítání. V sobotu 14. ledna se akce uskuteční vždy každou hodinu od 10, 12 a 14 hodin. Sraz bude u Pevnosti poznání (boční vchod vlevo).

Přikrmování ptáků v zimě. Ilustrační fotoZdroj: MOS Přerov

Novoroční koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou

KDY: neděle 8. ledna v 19 hodin

KDE: Reduta, Olomouc

ZA KOLIK: od 420 do 500 korun



Olomoucká reduta se v neděli 8. ledna v 19 hodin rozezní písničkami kapely Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Skupina si připravila novoroční koncert, na kterém zazní větší i menší hity této kapely.



Hradišťan s Jiřím Pavlicou.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

PROSTĚJOVSKO

Tradiční městský ples

KDY: pátek 6. ledna od 19.30 hodin

KDE: Národní dům, Prostějov

ZA KOLIK: 400 korun

Na již 32. tradiční Městský ples můžete zavítat tento pátek do Národního domu. Slavnostní zahájení s přípitkem je v Divadelním sále ve 20 hodin, hrát zde bude Elán Haná Revival. Přednáškový sál bude od 22 hodin patřit rozhovorům s Jozefem Golonkem a Karolem Dobiašem. Slosování tomboly je na programu o půlnoci.

XXXI. Městský ples v Prostějově se nesl v duchu renesance, 23. 4. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Tříkrálový večer

KDY: sobota 7. ledna od 17 hodin

KDE: Muzeum historických kočárů, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 500 korun



Chtěli byste si zajít na nějaký pěkný koncert? Máme pro vás tip. V Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem v sobotu 7. ledna od 17 hodin uslyšíte krásný soprán Karolíny Cingrošové a nádherný basbaryton Dana Hůlky za doprovodu klavíru Tomáše Pindóry.



Daniel Hůlka. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Vilém Maruš

Třékrálový véšlap do Javoříčka

KDY: sobota 7. ledna od 10 hodin

KDE: Javoříčko

Už 10. třékrálový véšlap do Javoříčka startuje v 10 hodin hned ze tří míst. Kašpárkova trasa z Bouzova je vhodná i pro kočárky, start je z parkoviště u sportovního areálu. Melicharova trasa z Luké začíná od požární nádrže v centru obce a Baltazarova trasa ze Hvozda od autobusové zastávky. Všechny tři trasy jsou 5 kilometrů dlouhé. Těšit se můžete na guláš i špekáčky.

Tříkrálový véšlap do Javoříčka, 4.1. 2020Zdroj: Jitka Vlachová

Švankmajerova kunstkamera

KDY: do neděle 8. ledna

KDE: Muzeum a galerie, Prostějov



Tajemný svět kunstkamery, kterou vytvořil filmový režisér Jan Švankmajer představuje výstava, která bude ke zhlédnutí už jen do neděle 8. ledna v sálech hlavní budovy Muzea a galerie v Prostějově. Otevřeno je úterý až neděle do 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Novoroční výstup na Helfštýn

KDY: sobota 7. ledna od 10 do 15 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 20 korun

Brány Helfštýna jsou sice na zimní měsíce, od prosince do února, pro veřejnost zavřeny, výjimku ale hrad udělá v sobotu 7. ledna. První lednovou sobotu se uskuteční tradiční Novoroční výstup na Helfštýn. Ten se koná již od roku 1983 a každoročně si jej nenechají ujít tisíce lidí. Rekordní počet návštěvníků 4717 dorazil na Novoroční výstup v roce 2020. O rok později akce neproběhla kvůli pandemii covidu a s tím souvisejícím opatřením. Byť zůstal Helfštýn uzavřen, davy lidí přesto na novoroční procházku směrem k Helfštýnu vyrazily. Loni si pak akci nenechalo ujít 4077 z nich. Během tzv. „Novoročáku“ je Helfštýn otevřen od 8 do 15 hodin, vstupné je tento den spíše symbolické – 20 korun. Během sezony jde o částky 150 a 80 korun, mimo sezonu o 80 a 40 korun. V lednu tak mají příznivci českých hradů, historie a architektury šanci prohlédnout si Helfštýn za jedinečnou cenu.

42. ročník tradičního zimního výstupu na HelfštýnZdroj: Deník / Liba Mátlová

Panenka

KDY: sobota 7. ledna v 19 hodin

KDE: Kulturní dům Zbrašov, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: 100 korun



Divadlo Ventyl uvede ve zbrašovském kulturním domě divadelní hru s názvem Panenka. Být čerstvě opuštěným ve čtyřiceti se může stát leckterému muži. Vyhrát v internetové soutěži moderního robota se však podaří jen prvním deseti. Jedním z nich je i Marko, bezvýznamný člověk bez vztahové perspektivy. I k němu se dostává speciální zásilka v podobě ženy – androidky naprogramované tak, aby ho učinila šťastným. Markovo počáteční nadšení z atraktivní společnice rychle vyprchává, protože programátorkou, která Stele vštípila svůj pohled na svět s modely svého chování, byla feministka. Mezi oběma tak dochází k mnoha kolizím, humorným i hořkým situacím, typickým nedorozuměním vyplývajícím ze vztahu muž – žena. Povede se panence učinit „svého” muže šťastným? Aktuální a současná hra Mira Gavrana přesně popisuje trend nahrazování skutečných mezilidských vztahů těmi virtuálními.



Premiéra komedie Panenka.Zdroj: se svolením Divadla Ventyl

Tříkrálový koncert Charity Přerov

KDY: neděle 8. ledna od 17 hodin

KDE: kostel svatého Vavřince, Přerov

Podpořit letošní Tříkrálovou sbírku můžete už totu neděli návštěvou koncertu, který pořádá Charita Přerov v kostele svatého Vavřince. Vystoupí Komorní smyčcové kvarteto Moravské filharmonie Olomouc

Pohádka Broučci

KDY: neděle 8. ledna, první představení začíná ve 14 hodin a druhé v 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun



Na klasickou českou pohádku od Jana Karafiáta Broučci se přijďte společně se svými dětmi podívat do Loutkového divadla Kašpárek v Přerově. První nedělní představení začíná ve 14 hodin a druhé v 16 hodin.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Tříkrálový koncert

KDY: pátek 6. ledna od 19 hodin

KDE: Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Šumperk

Zpěváci Šumperského dětského sboru každoročně koledují v rámci Tříkrálové sbírky. Také letos se můžete těšit na to nejlepší ze svátečního a vánočního repertoáru. Koncertní sbor a komorní sbor Motýli Šumperk, smyčcové kvarteto a úchvatný prostor Klášterního kostela Zvěstování panny Marie v Šumperku nabídnou nevšední zážitek, a to už v pátek 6. ledna od 19 hodin.

Členky dětského sboru Motýli Šumperk jako tříkráloví koledníci, leden 2022.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Mrzák inishmaanský

KDY: sobota 7. ledna v 19 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 240 do 280 korun



Mrzák inishmaanský je černá komedie světoznámého britského dramatika a filmaře Martina McDonagha. Příběh postaviček, žijících na konci světa v Irsku třicátých let, si oblíbí každý, kdo má rád drsný nekorektní humor. Přijďte se i vy v sobotu 7. ledna v 19 hodin podívat do Divadla Šumperk, jestli se Billymu povede utéct s americkými filmaři do Ameriky!

Česká mše vánoční

KDY: sobota 7. ledna od 18 do 19 hodin

KDE: Kostel Navštívení Panny Marie, Bílá Voda

Pokud jste si letos dostatečně neužili vánoční atmosféru, poslední doušku můžete načerpat na České mši vánoční Hej mistře v Bílé Vodě v Jeseníku. Kostel Navštívení Panny Marie rozezní Smyčcový orchestr Jeseník s muzikanty a pěveckými sbory Jesenicka. Na mši Jana Jakuba Ryby se můžete těšit v sobotu 7. ledna od 18 do 19 hodin.

Štěstí

KDY: neděle 8. ledna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Šumperk

ZA KOLIK: od 390 do 490 korun



Na novou úspěšnou komedii francouzského autora Erica Assouse v režii Ondřeje Zajíce se můžete těšit v neděli 8. ledna od 19 hodin v Kulturním domě Šumperk. V hlavních rolích se publiku představí Lucie Vondráčková a Hynek Čermák.



Vondráčková a Čermák společně zazáří v nové komediální hře ŠtěstíZdroj: Michaela Horáková

