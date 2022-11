Letos to je 40 let, co se Karel Plíjal předvádí divákům coby písničkář, proto budou součástí programu hlavně písničky, které za ta léta u jeho příznivců zdomácněly. "Program je proložený básničkami, které neustále přibývají. Na kytaru mne doprovází vynikající kytarista Petr Fiala, já sám hraji na mandolu,“ přiblížil podobu šumperského koncertu Karel Plíhal.