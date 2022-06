Mladý kytarista na Točáku je z Rýmařova, doma prý nehraje a ve skupině taky ne, je to solitér, jako jsem já. Další příjemná chvilka na celodenní dobrou náladu. Dále kvetoucí stromy, broukoviště a holčička před obchodem.

Barevné jsou i různé kytice v obrovské váze v Pikole. Nedávno jsem zde seděla vedle mladých manželů z Prahy. Trávili nedaleko Šumperka dovolenou a zejména manžel se zřejmě rozhodl ochutnat vše, co vynikající kuchyně Pikoly nabízí, včetně sladkostí a kávy z místních pražených zrnek.

Poznala jsem to podle jeho hlasitého funění. Manželka mazaně odmítala v lukulské hostině pokračovat neustálým poukazováním na její žaludeční potíže. „Já už nemůžu,“ rozpačitě se usmívá manžel a asi se děsí dalšího připravovaného chodu. Hned mě napadá přirovnání a vyhrknu: „Vy jste jako pejsek a kočička jak pekli ten dort ze všeho, co měli doma.“ Je to trochu urážlivé, ale manžel se začne smát za neustálého funění. Právě mu přinášejí další chod…

Někdy si na ně vzpomenu. Pikolu navštěvují nejen místní, ale i vzdálení hosté, dokonce i ti zaoceánští.

Přeji mé oblíbené kavárně hodně nadšených hostů a spoustu nových úžasných nápadů.

Lenka Hoffmannová