Kino Oko připravilo program na jeden týden dopředu od 11. do 17. května. Začíná úspěšným filmem, obnovenou premiérou filmu V síti. Dále se kino vrací k Oscarovému snímku Parazit. „Rozhodli jsme se, že budeme chystat program na týden dopředu, abychom mohli operativně přidávat filmy, které se nově objevují v plánu premiér. Dostane se i na filmy, které se představily na online platformě vasekino.cz," říká ke znovuotevření ředitel kina Kamil Navrátil.

Otevření s sebou přináší řadu omezení pro diváky. „Sál jsme nachystali s omezením nákupu na některá místa tak, aby byly dodrženy požadavky na odstupy. Dočasně nebudeme přijímat rezervace a budeme moc rádi za nákupy online. V kině se nemůžou konzumovat žádné pochutiny ani nápoje, dočasně nebude v provozu kavárna. Všechny povrchy se zvýšeným rizikem kontaktu (kliky, madla, opěrky atd.) budou pravidelně dezinfikovány. U vstupu a dalších místech bude k dispozici dezinfekce pro návštěvníky. Víme, že pro diváky budou opatření omezující, ale jsou i pro nás, věřte tomu," říká k výčtu Navrátil. První týden se promítá za jednotnou cenu 100 Kč.

Vstupenky je možné nakoupit na: www.kinosumperk.cz

Zábřežské kino Retro se po vynucené přestávce způsobené epidemií koronaviru pro diváky otevře ve čtvrtek 14. května. Sice s omezeným počtem sedadel, bez popcornu a za zpřísněných hygienických podmínek, zato ale s cenou vstupenky za sympatickou stokorunu.

„Pro první dny promítání jsme do programu zařadili divácké hity, které měly vysokou návštěvnost před vypuknutím pandemie. Bude to především animovaný film Frčíme, dokument o sexuálních lovcích dětí na internetu V síti nebo Českými lvy ověnčená komedie Jiřího Havelky Vlastníci," zve do zábřežského biografu jeho vedoucí Věra Smrčková.

Sobotní program nabídne také všechny tituly letošního festivalu cestovatelských a outdoorových snímků Expediční kamera. „Filmy jsme se vzhledem k nastaveným pravidlům rozhodli uvést v jednom bloku, bez hostů a doprovodného programu, který diváky v Zábřehu tradičně oslovuje svou neopakovatelnou atmosférou. Přesto věříme, že i za těchto podmínek si příznivci dobrodružství, divoké přírody a extrémních sportovních výkonů cestu do našeho kina najdou," uvedla Smrčková.

Pokladna kina bude otevřená půl hodiny před začátkem každého představení, přesto vedení kina nabádá návštěvníky, aby si vstupenky kupovali online přímo na webových stránkách kinoretro.cz. „Pokud si budou návštěvníci kupovat vstupenku na pokladně, výrazně preferujeme bezkontaktní platbu," apeluje Věra Smrčková. „Roušky jsou samozřejmou povinností pro personál i pro diváky, kteří by si s sebou do kina neměli nosit ani vlastní občerstvení," dodává.

Aktuální informace týkající se provozu zábřežského kina jsou zveřejňovány na jeho facebookovém profilu a na stránkách kina.

kino Oko v Šumperku;

Zdeněk David,

jednatel Zábřežská kulturní, s.r.o.