Klášterky zakončil famózní výkon Anny Paulové v šumperském divadle

Poslední ze 17 koncertů uzavřel v sobotu 30. září 17. ročník Klášterních hudebních slavností, jediného hudebního festivalu, který přináší hudební zážitky do srdce Jeseníků od května do září. Stejně jako prologu na začátku festivalu, se jeho závěru ujala nejlepší česká klarinetistka, rezidenční umělkyně festivalu v roce 2023 Anna Paulová, a to po boku Pražského komorního orchestru.

Anna Paulová na 17. ročníku Klášterních hudebních slavností. | Foto: se souhlasem Štěpánky Šoupalové

V šumperském divadle Anna Paulová představila skladbu Clarinettino současného hudebního skladatele a dirigenta Ondřeje Kukala, a pak již programu dominovala hudba W. A. Mozarta. Nejprve zazněla Symfonie č. 21 A dur, KV 134 a po přestávce koncert pro klarinet a orchestr A dur, KV 622. Excelentní výkon Anny Paulové popsala v recenzi pro portál KlasikaPlus Karolína Alena Bartoňková slovy: „Výkon, který předvedla, byl prostě dechberoucí. Přemýšlím již několik minut nad superlativy, kterými bych jej mohla zhodnotit, ale žádné neshledávám dostatečně výstižnými. … Byl to jeden z nejlepších sólistických výkonů, které jsem kdy slyšela, ne-li nejlepší. A jsem přesvědčena o tom, že se v případě Anny Paulové nejedná jen o nejlepší českou klarinetistku vycházející generace, ale o jednu z nejlepších klarinetistek vůbec." Festival, který se konal od poloviny května do konce září, zaznamenal rekordní návštěvnost a mnoho hudebních vrcholů. Jak ředitel festivalu Roman Janků zdůraznil: "Letošní ročník považuji za velice vydařený." Připomínka šumperského rodáka Leo Slezaka „Jsem rád, že jsme na kulturní scéně připomněli šumperského rodáka, tenoristu Leo Slezaka, jehož 150. výročí narození jsme si letos připomněli," poznamenal Janků. Slezakovi byl věnován zahajovací koncert festivalu Adama Plachetky, který byl beznadějně vyprodán již několik měsíců před datem konání. Festival podpořil osobní účastí na tomto koncertu také ministr kultury Martin Baxa. Inspirace Vídní Inspirace Vídní rezonovala celým festivalem, neboť v 19. století se Šumperku přezdívalo "Malá Vídeň." Téma se promítlo do mnoha programů koncertů, kde zněli skladatelé jako Mozart, Salieri, Haydn, Kraft, a letos nově také do doprovodného programu – přednášek, výstavy a komentovaných prohlídek města. Nezapomenutelné koncerty a vyprodané sály Mezi nejzajímavější koncerty bezesporu patřil zahajovací koncert s Adamem Plachetkou a souborem Czech Ensemble Baroque Orchestra, dále večer s kontratenoristou Vojtěchem Pelkou, a koncert Pocta Hortensii von Zierotin, na kterém vystoupila jedinečná sopranistka Olga Jelínková. Z instrumentálních koncertů patřily k nejzajímavějším vystoupení houslisty Pavla Šporcla, souboru Cello Republic či Obrázky z výstavy v podání PhilHarmonia Octet Prague. Roman Janků uzavírá: „Návštěvnosti koncertů naprosto předčily naše očekávání, a až na několik málo výjimek byly sály plně obsazeny. Na letošní ročník budeme dlouho vzpomínat a jsme vděční za podporu všech, kteří nám pomohli uskutečnit tuto hudební oslavu." Festival Klášterní hudební slavnosti se od roku 2007 koná na mnoha pozoruhodných místech Jeseníků. Často jsou to církevní stavby nebo stavby s církví majetkově provázané v Olomouckém a částech Moravskoslezského a Pardubického kraje. Je největší a jediný svého druhu, který se v dané lokalitě v období letních měsíců koná.



Výrazem uznání a podpory projektu je záštita ministra kultury a také dlouhodobá záštita hejtmana Olomouckého kraje.



Letos se festival konal od 14. 5. do 30. září. Obsáhl jeden prologový koncert v Mikulově a 17 koncertů na pozoruhodných místech nejen v srdci Jeseníků: v Šumperku, Jeseníku, Šternberku, Bruntále, Bludově, Loučné nad Desnou, Králíkách, Rapotíně, v Bílé Vodě, Karlově Studánce, Maršíkově a v Tančírně v Račím údolí.