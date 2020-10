Program bude začínat v 15.30 a pro děti budou nachystány knižní a pohádkové soutěže, zkusí si vytvořit svoji vlastní knihu. Nejen děti si budou moct také vyzkoušet bookart tj. tvoření ze starých knih.

V 17.30 bude pro děti připraveno scénické čtení „Pohádky a MALÉhRY“. Znáte Můvu, kredencové strašidlo, pohádkového dědečka, co vám splní za kousek chleba přání, čerty, co chodí do školy, nebo Emila - lesní strašidlo, které se bálo strašit? Pokud ne, tak přijďte na toto divadelní představení, kdy budou herečky z divadla MALÉhRy předčítat ze stejnojmenné knihy. Představení je vhodné pro děti od 5 let!

Ve 20.30 herečky z divadla MALÉhRY Daniela a Nikola Zbytovská a Barbora Seidlová odstartují pořad „Čtení ke kafi“. Jedná se o scénické čtení fejetonů „ke kafi”. U kafe se nemůže přece přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do filozofování, anebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků… Tento pořad nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé reakce, sdílené a doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové.

Program bude probíhat v prostorách KKC Rapotín a vstupné je dobrovolné. Každý návštěvník programu si odnese malý dáreček. Více informací v Obecní knihovně Rapotín, na www.kkcrapotin.cz nebo na čísle 583 212 531.

Lenka Drechslerová