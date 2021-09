Nemusíte cestovat nikam daleko. Vždyť i u nás v Česku je tolik krásných míst, která stojí za to navštívit a objevit. Moře i Alpy vás možná ohromí, ale ta naše země a její kouzlo, to prostě dojme a chytne za srdce. Za úchvatné snímky děkujeme valašskomeziříčskému fotografovi, Danielu Kusikovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.