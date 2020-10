Bohužel ale výjimečná situace s pandemií jeho uspořádání nepřála. Novým termínem, který vyhlásila pořadatelská agentura MANAModels z Nymburka byla sobota 19. září 2020 a vše nasvědčovalo tomu, že to tentokrát vyjde.

Českou republiku a naše město Šumperk reprezentovala hned 3 děvčata. Nejmladší dívka v kategorii 3 - 6 let teprve 4letá Charlota Veronika Ferencová, v kategorii 7 - 9 let její sedmiletá sestra Leila Ferencová a v kategorii 13 - 17 let patnáctiletá Nataly Hoferová.

Před tím, než se mělo velké finále uskutečnit, dívky absolvovaly několik přípravných workshopů, kde se o ně starali ti nejlepší odborníci a především zástupci centra umělecké a modelingové přípravy Továrna na hvězdičky v Nymburku.

Dívky nacvičovaly choreografie na předvádění lidových krojů, kostýmů a oblečení na téma Cesta do tropů a Neonová generace Z. Trénovaly předvádění módního oblečení od zahraničních módních návrhářů, podnikly focení pro booklet festivalu a také soutěžní focení na téma Emoce a Na křižovatce času. Doma si každá soutěžící připravila a natočila video medailónek o svém rodném městě a volnou disciplínu v nominaci Top Talent.

Organizátory v průběhu workshopů upozornili, že jako pojistku natočí na video kameru soutěžní vystoupení děvčat. Natočení proběhlo s dodržením veškerých hygienických opatření.

Koronavírová nákaza, k velké lítosti organizátorů a účastníků festivalu, neumožnila uskutečnit tuto akce v divadle ani na podruhé. Mezinárodní odborné online porotě byli představeni veškeré foto a videozáznamy účastníků festivalu.

Naše dívky ve svých soutěžních vystoupeních předvedly skvělé výkony.

Odborná certifikovaná mezinárodní porota rozhodla takto:

Charlota Ferencová byla nominovaná v kategorii Top Talent, kde se stala vítězkou a získala titul 1st Top Talent Interbrilliant World 2020. V nominaci Miss Interbrilliant World 2020 se stala absolutní vítězkou a získala titul 1st Teeney - Weeney Miss Interbrilliant World 2020.

Jako další ocenění získala mezinárodní diplom za nejlepší prezentace lidového kroje a titul Miss Charm.

Leila Ferencová od mezinárodní poroty dostala hodně nejvyšších ocenění. V nominaci Top Talent získává titul 2nd Top Talent Interbrilliant World 2020, v nominaci Top Model získala titul Best Top Model Interbrilliant World 2020 a v nominaci Miss Interbrlilliant World 2020 se stála Absolutní vítězkou ve své věkové kategorie.

A to ještě není vše. Další ocenění, které mladičká Leila získala, jsou: diplom za nejlepší prezentace lidového kroje, diplom za kreativitu v tematické módní přehlídce Cesta do tropů a mezinárodní diplom s titulem Miss Grace.

Nataly Hoferová soutěžila v nominacích Top Model a Miss Interbrilliant World 2020. Naty okouzlila všechny členy mezinárodní certifikované odborné online poroty festivalu.

Nataly se jednohlasně stala Absolutní vítězkou ve své věkové kategorie a získala hned několik titulů. Jsou to: Absolute Best Teen Miss Interbrilliant World 2020, Absolute Best Top Model Interbrilliant World 2020, Miss Sympatie poroty mladých hvězd a mezinárodní diplom s titulem Miss Grace.

Dnes krásné hlavičky našich děvčat zdobí nádherné exkluzivní korunky od českého výrobce. V kolekci našich šikulek jsou další různé vítězné medaile a v jejích dětských pokojíčkách jsou noví kamarádí - velké plyšaci a dárky od pořadatelů festivalu.

Leila Ferencová a Nataly Hoferová budou nyní reprezentovat Českou republiku v další mezinárodní online-soutěži TV Start & Start Mini Models 2020.

p. Novotná