Nejdelší fronty se ale tvořily u stánků s trdelníky, valašskými frgály, bramborovými spirálami a rolovanou zmrzlinou. My, Moraváci prostě víme, co je dobré.

Milovníci folklórních tradic si přišli uplynulou neděli v Kyjově na své. Od rána hrály, zpívaly a tančily na Masarykově náměstí všechny kyjovské soubory od nejmladšího Kyjovjánku až po muziku Jury Petrů. V 10.30 hodin proběhla za účasti krojovaných v kostele děkovná mše svatá za úrodu, kde byl knězem požehnán nejen dožínkový věnec, ale i aktovky školáků, kteří nastoupí 1. září do školy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.