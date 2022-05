Tento jedinečný projekt vznikl téměř před 20 lety. Od té doby se LiStOVáNí postupně dostalo do stále více měst a vrací se opakovaně s novým titulem. Za šíření povědomí o čtení má záštitu Ministerstva školství a za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo cenu Nadace Český literární fond,“ uvedla produkční domu kultury Michaela Horáková.

Během hodinového divadelního vystoupení je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo v netradičním prostředí. Projekt představuje zajímavé a aktuální knihy pečlivě vybraných autorů.



Téma knihy je následující - jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu? Tori je úspěšnou influencerkou. Její autobiografie se vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi bestsellery, navíc patří mezi oblíbené motivační řečníky.



Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje motivujícími posty a nabádá je, aby žily takový život, jaký chtějí, Tori samotné se podle těchto rad žít příliš nedaří. S mužem, o němž básnila na konci své knihy, už půl roku nic neměla. Vypadá to, že všichni kolem se vdávají a žení, mají děti a říkají, jak je svět úžasný… Ale Tori jim na to nemíní skočit. A tak bojuje! Tohle bude živé, humorné a peprné.

Milovníci literatury, nenechte si ve středu 18. května od pěti hodin odpoledne ujít pořad scénického čtení LiStOVáNí s Denisou Pfauserovou a Petrou Bučkovou. Jednotné vstupné je 150 korun, kapacita míst na jevišti velkého sálu je ale omezena.



Autor: Michaela Horáková