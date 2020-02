Sjeli se lidé v maskách nejen z Leštiny, ale i z okolních obcí a měst, aby se trochu pobavili. Členové VEŠke, z.s. pro ně připravili bohatý program. Už úvodní vystoupení souboru napovídalo, že bude veselo. Na parket přišli tanečníci a tanečnice ve stylu známého filmu Madagaskar a tak havajské tanečnice, černoši, černošky a zvířátka v rytmu hudby roztančili sál.

Zajímavé bylo i vystoupení zvláštních bytostí mužského pohlaví s velkými hlavami v klobouku, které předvedly tanečnice souboru. Výrazné oči a ústa těchto bytostí nemohly uniknout žádnému divákovi. Tím spíš jejich pohyby. Po 23. hodině přišlo na řadu vystoupení barových tanečnic. To už celý sál burácel smíchy. Mužská část souboru se vžila do prvorepublikových barů a předvedla velice sugestivní vystoupení. Hudba, červená světla, mlha a hlavně taneční pohyby „barových tanečnic“ nenechaly jediného člověka v sále bez úsměvu. Zkrátka vystoupení s názvem „Ženy v černém“ sklidilo úspěch.

O půlnoci bylo losování tomboly. Poděkování patří všem sponzorům a partnerům plesu. Členové souboru zakončili ples tradičním pochováváním basy. Více jak 200 lidí v sále, z toho dobrá polovina lidí v maskách si večer užila. „Skvělá zábava, dobrá muzika, uvolnění, výborné jídlo, úžasné fotky z fotokoutku, no a samozřejmě nádherné masky. Taková akce tady chyběla. Už se těšíme na další ročník, "svěřila se návštěvnice plesu Radka Linhartová, která byla v masce Vochomůrky.

A jak hodnotí akci organizátoři? S úsměvem sobě vlastním nám umělecká vedoucí a choreografka souboru Veronika Kochwasserová řekla: „Myslíme si, že se akce velmi vydařila. Máme skvělou partu, která umí věnovat spoustu času a energie tomu, aby pobavila lidi. Byli jsme překvapeni, kolik lidí přišlo napoprvé v maskách. Ohromně nás to nakoplo do další práce. Už teď můžeme lidem říci, že příští rok plánujeme tento ples na 13. února, a že se mají opět na co těšit. Nápadů máme hodně." K poslechu a tanci hrála celý večer hudební kapela Menhir.

Autor: Michal Mucha