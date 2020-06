Estrádní soubor VEŠke, z.s. zorganizoval po několikaměsíční nucené kulturní odmlce v sobotu 13. června na zahradě sokolovny v Leštině večerní divadelní představení.

Divadelní představení pod širým nebem v Leštině | Foto: Michal Mucha

Pozval známý divadelní soubor VÁCLAV, z.s. z Václavova a ten se na venkovním pódiu předvedl ve své plné parádě s komedií Mandragora. Organizátoři i herci do poslední chvíle doufali a věřili, že vyjde počasí a dojdou i diváci. Při každé venkovní akci je to sázka do loterie.