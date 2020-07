Užijte si léto v Pradědově dětském muzeu v Bludově.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Radim Havlík

Od 1. července do 31. srpna máme muzeum otevřeno každý den. V pondělky od 12 do 19 hodin, od úterý do neděle od 9 do 19 hodin.

Kromě hraní na zahradě a v Pradědově vesničce pro vás máme v úterý připraveny výtvarné dílničky a ve čtvrtek hledací hru skřítka Theodora.

K dispozici je samoobslužná kavárnička.

Více na pradedovomuzeum.cz