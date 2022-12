Lucie Vondráčková je nejen talentovaná herečka, ale i jedna z našich nejúspěšnějších zpěvaček,

která vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři a následně na Filozofické

fakultě Univerzity Karlovy získala titul PhDr. v oboru kulturologie. Tématem její závěrečné

diplomové práce byly Pohádky v československé kinematografii. Zároveň si i zahrála v mnoha

českých pohádkách, za všechny jmenujme Královský slib, Šmankote, babičko, čaruj! a Poslední

kouzlo. Na divadelních prknech jste ji mohli například spatřit v muzikálech Starci na chmelu,

Excalibur, Tajemství a Touha.

Nezapomenutelné jsou její herecké výkony ve filmech a seriálech

Kvaska, Bathory, Snowboarďáci, Labyrint, Nemocnice na kraji města – nové osudy a Léto s

gentlemanem. Objevila se i v několika úspěšných zahraničních snímcích – Last Holiday, The

Perfect Kiss a Beyond Her Lens.



Herec Hynek Čermák vystudoval činoherní herectví na DAMU a je držitelem Českého lva za

nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli snímku Nevinnost. Dále exceloval v muzikálech Tři

mušketýři, Elixír života a Excalibur. Oblíbili jste si ho i ve filmech Prvok, Šampón, Tečka a Karel,

Muži v naději, Svatá čtveřice a Ganster Ka a v seriálech Rapl, Cirkus Bukowsky, Až po uši nebo

Zdivočelá země.

A jaká je hlavní zápletka svižné a vtipné komedie, která ale nepostrádá i vážnější tóny? Nejspíš to

znáte sami. Náhodné setkání vás svede dohromady s někým, kdo vás nesmírně přitahuje.

Drobným problémem je, že vaše světonázory jsou zcela neslučitelné.

Luisa je svobodná bezdětná spisovatelka, která má mnoho zájmů. Alexander má tři dcery, je

majitelem restaurace uprostřed rozvodu a kromě žen a svého podniku se nezajímá o nic jiného.

Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a samoty. Pak přijde rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu. A

tehdy se Alexander dozví to poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet.

Autor: Michaela Horáková

