Členové spolku nacvičili celkem tři choreografie, aby jimi pobavili návštěvníky plesu. Zahájili smíšeným vystoupení v retro stylu na písničky 50. a 60. let, potom vystoupilo 5 mužů spolku co by baletky a tanečnice na melodii z filmu Flaschdance.

Vystoupení sklidilo bouřlivý potlesk. Poslední vystoupení před půlnocí bylo bubenické světelné show. To se lidem tak líbilo, že ho členové spolku museli zopakovat. Jednoznačně zábava byla skvělá.

Lidé si pochvalovali jak jídlo, tak i velký výběr pití. Doplňkem plesu byla i možnost se vyfotit ve foto koutku.

Po losování bohaté tomboly, která byla zvládnutá velmi dobře organizačně a měla rychlý spád, nechybělo i tradiční pochování basy.

Do této scénky se zapojila velká část sálu. Poděkování patří všem partnerům a sponzorům, kteří přispěli finančním obnosem či zakoupili nebo darovali nějaké věcné dary do tomboly.

Speciální poděkování však patří především všem členům a pomocníkům Estrádního souboru VEŠke, z.s. kteří věnovali hodně času na přípravu, podíleli se na zábavě a na organizaci plesu i na jeho likvidaci.

Bez aktivního nasazení těchto lidí by žádná zábava pro občany nebyla. Je dobře, že se plesu zúčastnila početná skupina mladých lidí.

Michal Mucha

